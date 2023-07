Avião de pequeno porte cai em cidade do Paraná; veja

Siga o TNOnline no Google News

Na tarde desta sexta-feira (14), moradores de União da Vitória presenciaram um avião monomotor no meio de uma avenida do município. A aeronave de pequeno porte caiu a cerca de 250 metros do Aeroporto Municipal Prefeito José Cleto, segundo o Corpo de Bombeiros, após precisar fazer um pouso forçado.

A corporação afirma que o monomotor é usado para instrução de uma escola de pilotos. No momento do pouso forçado havia duas pessoas na aeronave: um aluno e o instrutor, que pilotava o avião.

O piloto contou aos bombeiros que o avião teve uma pane no motor e perdeu a altitude. Ele disse que tentou fazer o pouso de emergência, mas acabou batendo na rede elétrica e em postes.

Segundo a Polícia Militar do Paraná, o piloto relatou que a aeronave perdeu a potência no momento da aterrissagem.

O avião chegou a encostar em um carro que estava estacionado. O aluno não se machucou e o piloto ficou apenas com um roxo na testa.

Com informações do g1.

