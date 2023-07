Avião com servidores do governo do Paraná está desaparecido

Serra do Mar, no Paraná

Um aeronave de pequeno porte decolou de Umuarama, no noroeste do Paraná, e sumiu na altura da Serra do Mar. A informação foi dada pelo Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar no Paraná (BPMOA) na tarde desta segunda-feira (3).

Segundo a corporação, o avião iria a Paranaguá, no litoral do estado. Os Bombeiros informaram que trata-se de um avião bimotor, tripulado pelo piloto e mais dois passageiros. Até o momento não há informações de queda da aeronave.

O BPMOA disse também que a aeronave não acionou o ELT (sinal de localização de emergência) e não chegou ao destino final. De acordo com a polícia, foram realizadas buscas aéreas no fim da tarde, porém, sem êxito. A corporação ainda disse que o mau tempo impediu a busca em algumas regiões.

O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná disse ter recebido solicitação, por volta das 14h, sobre o desaparecimento de uma aeronave. A aeronave teria desaparecido do radar às 10h14min, na região da Limeira, atrás da Serra da Prata, em Guaratuba, no litoral do Paraná.

A previsão de chegada do avião bimotor era 10h24. Os bombeiros mobilizaram duas equipes de busca terrestre, uma por Guaratuba e uma por Morretes, para reconhecimento do local.

Confira a nota na íntegra divulgada pelo Governo do Estado:

"O Governo do Estado confirma que dois servidores estavam em um avião que saiu de Umuarama na manhã desta segunda-feira (03) e não chegou a Paranaguá. Assim que o Estado soube que o avião saiu da rota e não chegou ao seu destino foram realizadas buscas, em apoio ao Cindacta, com os helicópteros Falcão 12 (BPMOA) e Resgate 04 (Casa Militar), mas nada foi localizado.



O Cindacta já mandou um avião especializado em buscas de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para essa área. O Governo do Paraná também deixou à disposição helicópteros da Casa Militar, do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas e do Corpo de Bombeiros para continuar as buscar nesta terça-feira (4). O Corpo de Bombeiros do Litoral também já iniciou um trabalho por terra na Serra do Mar".

