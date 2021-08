Da Redação

Avião cai em canavial e piloto sobrevive, no Paraná

Um avião de porte pequeno caiu em uma plantação de cana-de-açucar na tarde desta segunda-feira (2), no distrito de Roberto Silveira, em Umuarama, região noroeste do Paraná.

continua após publicidade .

De acordo com a Polícia Militar (PM), a aeronave era usada para pulverização de defensivos agrícolas e caiu por volta das 12h30.

O piloto, um homem de 34 anos, foi socorrido por populares levado para o Hospital Norospar, de Umuarama. Conforme a equipe médica, ele teve apenas arranhões e passa bem.

continua após publicidade .

Ainda segundo a PM, a aeronave pertence a uma empresa de aviação agrícola de Palotina, cidade que fica no Oeste do Paraná. A empresa informou à polícia que a aeronáutica fará a perícia no avião. A PM não informou se a documentação da aeronave estava em dia.

Com informações do GMC.