Avenida que liga Maringá a Sarandi está interditada para obras; veja

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O início das obras de construção da ponte sobre o Ribeirão Pinguim, na continuação da avenida Nova São Paulo, em Sarandi, interrompeu o tráfego na conexão com a avenida Mário Ferraz, em Maringá. A informação é da Prefeitura de Sarandi.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Araçari-poca, o "bicho da meteorologia", é capturado em Arapongas

A previsão para conclusão da obra é abril de 2024. A obra foi licitada pela Prefeitura de Maringá no valor de R$ 4,4 milhões. Entretanto, a obra será realizada com um convênio com o governo estadual.

continua após publicidade

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp

Segundo a prefeitura, o trecho é de pista simples, pouco seguro para o trânsito de pedestres, ciclistas e veículos e a ponte sobre o Ribeirão Pinguim dever mudar esse cenário. O trecho da avenida dentro de Sarandi será pavimentado e a área do entorno, revitalizada.

Fonte: GMC Online

Siga o TNOnline no Google News