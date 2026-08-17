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Ave nasce durante apreensão de filhotes contrabandeados na Ponte da Amizade

Animais eram levados no banco de um táxi por R$ 200; espécies ainda serão identificadas e foram levadas ao Parque das Aves

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Ave nasce durante apreensão de filhotes contrabandeados na Ponte da Amizade
Autor Filhote nasce durante apreensão da Receita Federal - Foto: Divulgação

Uma das oito aves silvestres apreendidas pela Receita Federal na Ponte Internacional da Amizade, em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, nasceu durante a abordagem dos agentes na noite de sexta-feira (14). Os animais estavam dentro de uma caixa de papelão transportada por um passageiro de táxi interceptado por volta das 19h, em uma fiscalização de rotina na aduana.

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O homem responsável pelo transporte foi preso em flagrante e declarou aos servidores que receberia R$ 200 para levar as aves até a região da Vila Portes, nas proximidades da ponte. Devido ao estágio de desenvolvimento, não foi possível confirmar a espécie dos filhotes no momento da apreensão, mas há suspeita de que sejam papagaios ou araras.

Todas as oito aves foram encaminhadas para o Parque das Aves, onde permanecem sob os cuidados de especialistas. A identificação precisa das espécies e a avaliação das condições de saúde dos animais serão concluídas pelos órgãos ambientais competentes.

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Aves silvestres CONTRABANDO Foz do Iguaçu Preservação ambiental
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