Ave nasce durante apreensão de filhotes contrabandeados na Ponte da Amizade

Animais eram levados no banco de um táxi por R$ 200; espécies ainda serão identificadas e foram levadas ao Parque das Aves

Uma das oito aves silvestres apreendidas pela Receita Federal na Ponte Internacional da Amizade, em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, nasceu durante a abordagem dos agentes na noite de sexta-feira (14). Os animais estavam dentro de uma caixa de papelão transportada por um passageiro de táxi interceptado por volta das 19h, em uma fiscalização de rotina na aduana.

-LEIA MAIS: Paraná Pesquisas: Moro lidera corrida pelo Governo do PR com 46,1%; Requião Filho tem 23,4%

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O homem responsável pelo transporte foi preso em flagrante e declarou aos servidores que receberia R$ 200 para levar as aves até a região da Vila Portes, nas proximidades da ponte. Devido ao estágio de desenvolvimento, não foi possível confirmar a espécie dos filhotes no momento da apreensão, mas há suspeita de que sejam papagaios ou araras.

Todas as oito aves foram encaminhadas para o Parque das Aves, onde permanecem sob os cuidados de especialistas. A identificação precisa das espécies e a avaliação das condições de saúde dos animais serão concluídas pelos órgãos ambientais competentes.