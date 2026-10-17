Autoridades revelam como foi o acidente que matou o reitor da PUC-PR

Ele estava acompanhado de outros educadores em viagem a trabalho, que não se feriram

O reitor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), Rogério Renato Mateucci, de 55 anos, morreu após ser atingido na cabeça por uma peça de acrílico que se desprendeu do telhado durante uma forte rajada de vento. O acidente ocorreu na tarde de sexta-feira (16), em Scottsdale, no Arizona, Estados Unidos.

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De acordo com a polícia de Scottsdale, Mateucci participava de uma visita guiada à propriedade de Taliesin West, complexo arquitetônico e cultural que foi a casa de inverno do arquiteto Frank Lloyd Wright, quando o material foi arrancado do telhado e atingiu sua cabeça. Ele estava acompanhado de outros educadores em viagem a trabalho, que não se feriram.

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Equipes de emergência foram acionadas por volta das 14h (horário local) e chegaram a prestar os primeiros atendimentos, mas o reitor morreu no local. A assessoria da PUC-PR informou que “o falecimento foi imediato”. A corporação também desmentiu informações iniciais que indicavam um possível acidente de trânsito.

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O porta-voz da polícia de Scottsdale, Aaron Bolin, afirmou que não há suspeita de ação criminosa e que a ocorrência é tratada como um acidente relacionado às condições meteorológicas. A determinação formal da causa da morte caberá ao Instituto Médico Legal do Condado de Maricopa. Peritos e investigadores estiveram na propriedade, e o relatório final sobre o caso ainda não foi concluído.

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A PUC-PR e a Congregação dos Irmãos Maristas decretaram luto oficial. As aulas nos câmpus de Curitiba, Londrina e Toledo foram suspensas neste sábado (17) e na segunda-feira (19). O expediente administrativo também está suspenso na segunda-feira. Uma missa em memória do reitor será celebrada na segunda-feira, às 17h30, na Capela Universitária Jesus Mestre, em Curitiba, com transmissão pelo canal da universidade no YouTube. As informações sobre o funeral e o sepultamento serão divulgadas após a chegada do corpo ao Brasil.

Quem era Rogério Renato Mateucci

Nascido em 1971, em Americana (SP), Mateucci ingressou no Instituto Marista em 1992 e professou os votos perpétuos em 1997, tornando-se Irmão Marista. Formado em Pedagogia, era mestre e doutor em liderança educacional pela Fordham University, nos Estados Unidos.

Ao longo da carreira, dirigiu o Colégio Marista de Londrina e ocupou cargos de liderança na PUC-PR, incluindo a Pró-Reitoria de Missão, Identidade e Extensão. Era reitor da universidade desde 2022 e havia sido reconduzido ao cargo em dezembro de 2025 para o mandato de 2026 a 2029. Também integrava o Conselho Provincial da PMBCS e o Conselho Superior da Associação Nacional de Educação Católica do Brasil (ANEC).

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O governador do Paraná, Ratinho Junior, lamentou a morte. “Recebi com profundo pesar a notícia do falecimento do reitor da PUCPR, Irmão Rogério Renato Mateucci. Meus sentimentos aos familiares, amigos e a toda a comunidade da PUCPR. Que Deus conforte a todos neste momento de dor”, disse.