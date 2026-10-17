Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
MORTE NOS EUA

Autoridades revelam como foi o acidente que matou o reitor da PUC-PR

Ele estava acompanhado de outros educadores em viagem a trabalho, que não se feriram

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Autoridades revelam como foi o acidente que matou o reitor da PUC-PR
Autor Foto: Divulgação

O reitor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), Rogério Renato Mateucci, de 55 anos, morreu após ser atingido na cabeça por uma peça de acrílico que se desprendeu do telhado durante uma forte rajada de vento. O acidente ocorreu na tarde de sexta-feira (16), em Scottsdale, no Arizona, Estados Unidos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📰 LEIA MAIS: Homem armado invade creche e faz cerca de 20 crianças reféns em Curitiba (PR); veja vídeo

De acordo com a polícia de Scottsdale, Mateucci participava de uma visita guiada à propriedade de Taliesin West, complexo arquitetônico e cultural que foi a casa de inverno do arquiteto Frank Lloyd Wright, quando o material foi arrancado do telhado e atingiu sua cabeça. Ele estava acompanhado de outros educadores em viagem a trabalho, que não se feriram.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Equipes de emergência foram acionadas por volta das 14h (horário local) e chegaram a prestar os primeiros atendimentos, mas o reitor morreu no local. A assessoria da PUC-PR informou que “o falecimento foi imediato”. A corporação também desmentiu informações iniciais que indicavam um possível acidente de trânsito.

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp

O porta-voz da polícia de Scottsdale, Aaron Bolin, afirmou que não há suspeita de ação criminosa e que a ocorrência é tratada como um acidente relacionado às condições meteorológicas. A determinação formal da causa da morte caberá ao Instituto Médico Legal do Condado de Maricopa. Peritos e investigadores estiveram na propriedade, e o relatório final sobre o caso ainda não foi concluído.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A PUC-PR e a Congregação dos Irmãos Maristas decretaram luto oficial. As aulas nos câmpus de Curitiba, Londrina e Toledo foram suspensas neste sábado (17) e na segunda-feira (19). O expediente administrativo também está suspenso na segunda-feira. Uma missa em memória do reitor será celebrada na segunda-feira, às 17h30, na Capela Universitária Jesus Mestre, em Curitiba, com transmissão pelo canal da universidade no YouTube. As informações sobre o funeral e o sepultamento serão divulgadas após a chegada do corpo ao Brasil.

Quem era Rogério Renato Mateucci

Nascido em 1971, em Americana (SP), Mateucci ingressou no Instituto Marista em 1992 e professou os votos perpétuos em 1997, tornando-se Irmão Marista. Formado em Pedagogia, era mestre e doutor em liderança educacional pela Fordham University, nos Estados Unidos.

Ao longo da carreira, dirigiu o Colégio Marista de Londrina e ocupou cargos de liderança na PUC-PR, incluindo a Pró-Reitoria de Missão, Identidade e Extensão. Era reitor da universidade desde 2022 e havia sido reconduzido ao cargo em dezembro de 2025 para o mandato de 2026 a 2029. Também integrava o Conselho Provincial da PMBCS e o Conselho Superior da Associação Nacional de Educação Católica do Brasil (ANEC).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O governador do Paraná, Ratinho Junior, lamentou a morte. “Recebi com profundo pesar a notícia do falecimento do reitor da PUCPR, Irmão Rogério Renato Mateucci. Meus sentimentos aos familiares, amigos e a toda a comunidade da PUCPR. Que Deus conforte a todos neste momento de dor”, disse.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente escotileno Luto PUC-PR Rogério Renato Mateucci
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV