Autor de ataque a escola em Cambé é encontrado morto na prisão

O rapaz foi encontrado na cela por outro detento, que estava dormindo no momento do ocorrido

O autor do ataque a tiros na Escola Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, na Região Metropolitana de Londrina, no Norte do Paraná, foi encontrado morto por volta das 23h30 desta terça-feira (20) na Casa de Custódia de Londrina, onde estava detido.

O rapaz de 21 anos estava preso desde a segunda-feira (19), após ter invadido a escola e provocado a morte de dois estudantes. O Instituto Médico Legal (IML), de Londrina, confirmou a informação no início da manhã desta quarta-feira (21) ao TNOnline.

A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-PR) também confirmou a morte. Em nota, a pasta informou que que o assassino foi encontrado morto na cela da Casa de Custódia de Londrina e que o Departamento de Polícia Penal do estado já instalou um procedimento interno para apurar o caso.

Segundo informações preliminares, existe a suspeita de que o rapaz teria tirado a própria vida. Ele foi encontrado na cela por outro detento, que estava dormindo no momento do ocorrido e chamou os agentes penitenciários quando percebeu que o jovem estava morto.

Socorristas do Samu (Serviço Móvel de Atendimento de Urgência) e autoridades estiveram no local para constatar o óbito. A cela foi isolada para o trabalho de perícia pela Polícia Científica. O IML retirou o corpo do local.

