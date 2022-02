Da Redação

Automóvel fica destruído após capotamento na BR-376

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou um capotamento por volta das 22h desta quarta-feira (9), na BR-376, em Sarandi, Paraná. Conforme as autoridades, o acidente aconteceu na rodovia sentido à Marialva.

A PRF recebeu a informação de que o condutor do automóvel perdeu o controle da direção, colidiu contra um barranco e, logo após, capotou. O carro ficou completamente destruído.

Quando os agentes da PRF chegaram no local, o motorista já não estava mais lá. As causas do acidente serão apuradas.

Com informações do Corujão Notícias.