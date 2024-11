Aulas são suspensas após incêndio destruir sala em escola de Rolândia

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

As aulas na Escola Municipal Professor Sebastião Feltrin, em Rolândia (PR), foram suspensas nesta terça-feira (29) após uma das salas de aula ser destruída por um incêndio que teria começado por conta de um curto circuito. Veja fotos e vídeo no fim da matéria.

continua após publicidade

📰 LEIA MAIS: Ladrão é preso após tombar caminhão furtado durante fuga na BR-376

O incêndio aconteceu na madrugada de segunda-feira (28) e não foi notado por nenhuma pessoa. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas se extinguiram sozinhas. Conforme nota da Secretária Municipal de Educação, a destruição na sala foi constatada apenas no período da manhã.

continua após publicidade

"A diretora Silvana Ciola Festi informa que o vigilante da manhã, que faz a segurança diurna da unidade, ao fazer a ronda interna, constatou que uma sala de aula, a do 5° ano, estava com danos causados por fogo", diz o comunicado. Na segunda, a instituição que atende em período integral não teve aulas devido ao Dia do Servidor Público.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos

Ainda conforme Silvana, "aparentemente foi um curto circuito em uma sala de aula. O fogo se alastrou e destruiu essa sala". As chamas não se alastraram pelas dependências da escola municipal e não houve danos em outros locais. No entanto, a diretora detalha que "a fuligem se espalhou pela escola toda. Agora, é necessário fazer uma limpeza geral e averiguação na parte elétrica".

continua após publicidade

Os bombeiros foram acionados, mas não precisaram atuar no combate ao incêndio. Conforme apurações do TNOnline junto ao Corpo de Bombeiros de Rolândia a corporação apenas fez uma verificação dos danos. Nesta terça-feira, engenheiros elétricos da Prefeitura Municipal estarão na escola para investigar o caso.



Reprodução/Redes sociais 1 de 9

Reprodução/Redes sociais 2 de 9

Reprodução/Redes sociais 3 de 9

Reprodução/Redes sociais 4 de 9

Reprodução/Redes sociais 5 de 9

Reprodução/Redes sociais 6 de 9

Reprodução/Redes sociais 7 de 9

Reprodução/Redes sociais 8 de 9

Reprodução/Redes sociais 9 de 9

Assista à reportagem:

continua após publicidade

TNOnline TV

Siga o TNOnline no Google News