Aulas presenciais em Mandaguari retornam no dia 19 de maio

A Secretaria de Educação de Mandaguari informou que as aulas presenciais na Rede Municipal de Ensino devem retornar de forma gradativa, a partir do dia 19 de maio. O retorno das aulas presenciais é destinada para as escolas de 1º ao 5º ano. Enquanto aos CMEI's, ainda não haverá atendimento especial.

O Decreto 290/2021, publicado esta semana, autoriza o retorno às aulas no modelo híbrido, sendo que, no caso das aulas presenciais, devem ser seguidas todas as medidas sanitárias para contenção de propagação do vírus tais como: uso correto de máscaras, álcool gel - que deve ficar à disposição de todos os usuários (alunos professores, funcionários, etc.) - e distanciamento social com, no mínimo, 1,5m entre as pessoas, com carteiras intercaladas.

Durante entrevista aos meios de comunicação locais, a secretária de Educação, Selma Bertolini, disse que “a equipe alinhando com as diretoras e sabemos que não há condições para voltar 100%, mas aos poucos vamos conseguir fazer isso. Por enquanto as escolas só receberão os alunos que estão com muita dificuldade de aprendizado. Os pais podem até assinar um termo querendo que o filho volte, mas a prioridade agora é atender os alunos que estão com dificuldade de aprender em casa”, disse a secretária.

A princípio, calcula-se que cerca de 600 alunos – de um total de mais de três mil - da rede municipal retornem às salas de aula neste primeiro momento. Em relação aos demais, permanecerão com as aulas remotas. Com relação ao transporte escolar, a secretária informou que haverá adaptações conforme cada etapa da retomada das atividades presenciais. “Teremos uma reunião com os pais, para que eles entendam que é extremamente necessário ver quem pode levar e buscar seu filho, mas terá transporte sim”, ressaltou.

VACINA

Os profissionais da educação começam a receber as primeiras vacinas nesta sexta-feira, a partir das 13h30 na sede da Vigilância em Saúde, localizada entre o Jardim Esplanada e os Cinco Conjuntos. De acordo com a secretária, o cadastro deste pessoal vem sendo feito desde a última quarta-feira (12).