Aulas online do EJA ficam mais dinâmicas com o Descomplica

Estudantes matriculados no EJA (Educação de Jovens e Adultos) no Paraná passaram a receber conteúdos digitais personalizados produzidos pelo Descomplica, uma das maiores empresas de educação digital do Brasil.

Os conteúdos contam com videoaulas e atividades personalizadas para estes alunos. A novidade é resultado da parceria fechada na última semana entre a Descomplica e a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, em que a empresa cedeu voluntariamente o seu material.

MAIS DINÂMICAS - O objetivo da parceria é dinamizar ainda mais as aulas não presenciais para estes alunos, com vídeos e atividades que sejam mais personalizadas para um público mais adulto.

Os alunos matriculados no EJA recebem estes conteúdos através de links postados diretamente nas suas salas virtuais do Classroom, onde podem acessar gratuitamente os materiais do Descomplica.

De acordo com Roni Miranda Vieira, diretor de Educação da Secretaria, a parceria é focada especialmente nos jovens e adultos, pois são alunos maiores de 18 anos e que precisam de uma linguagem mais direcionada, com exemplos mais ligados à vida adulta.

CONTEÚDO ADAPTADO - “Esta parceria com o Descomplica vai trazer uma dinâmica diferente para estes alunos, pois é direcionada especialmente para a Educação de Jovens e Adultos”, destacou o diretor. “São estudantes que trabalham, possuem outras referências, e por isso precisam de conteúdos que estejam mais ligados ao seu dia a dia e chamem mais sua atenção”, afirmou.

A dinâmica das aulas não presenciais com os conteúdos do Descomplica vem para complementar o Aula Paraná entre jovens e adultos.

Segundo Roni, tudo é feito pelo Classroom, onde o estudante encontrará o link das videoaulas e das atividades do Descomplica.

“No Classroom ele poderá seguir tendo a mediação do seu professor na sala de aula, interagindo e tirando suas dúvidas. Isso também garante a autonomia do professor de trabalhar com seus alunos, tendo como base os conteúdos de alta qualidade dessa parceria, mas seguindo a realidade da sua turma”, acrescentou.