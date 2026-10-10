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Aulas no CMEI São Braz, em Curitiba, serão retomadas na próxima quarta-feira após invasão

Quatro alunos que precisaram de atendimento médico já receberam alta. Município oferece apoio psicológico e promete reforçar a segurança na unidade

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Aulas no CMEI São Braz, em Curitiba, serão retomadas na próxima quarta-feira após invasão
Autor Foto: divulgação e Cristiano Vaz/Banda B

As aulas no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) São Braz, em Curitiba, devem ser retomadas na próxima quarta-feira (14), após a invasão registrada na unidade na última sexta-feira (9). Para preparar o ambiente para o retorno das crianças, equipes da prefeitura iniciaram um trabalho de limpeza, pintura e reorganização de todos os espaços. As quatro crianças que precisaram ser encaminhadas a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) durante a ocorrência já receberam alta médica e estão em segurança, sob os cuidados de suas famílias.

- LEIA MAIS: Vídeo mostra resgate de crianças mantidas reféns em creche de Curitiba (PR)

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A Secretaria Municipal da Educação (SME) assumiu o contato direto com os familiares para identificar as necessidades mais urgentes e oferecer suporte, incluindo atendimento psicológico para os afetados pela situação. Todo o processo de reorganização do CMEI está sendo orientado por psicólogos, com o objetivo de reduzir o impacto do trauma tanto para as crianças quanto para os profissionais da educação. O secretário municipal da Educação, Paulo Schmidt, destacou que a prioridade no momento é o acolhimento da comunidade escolar para transmitir tranquilidade. Ele também enalteceu a atuação rápida das forças de segurança e dos funcionários da escola, que aplicaram rigorosamente os protocolos de emergência, permitindo que todos que estavam fora da sala invadida fossem evacuados em segurança.

Diante da ocorrência, o poder público municipal já começou a debater ações para ampliar a proteção no ambiente escolar. O prefeito Eduardo Pimentel agendou para a próxima terça-feira (13) uma reunião com representantes da Educação, da Defesa Social e da Guarda Municipal para avaliar e definir novas medidas de segurança para toda a rede municipal de ensino. Em caráter imediato, o patrulhamento da Guarda Municipal no entorno do CMEI São Braz será intensificado. Atualmente, as 428 unidades de ensino de Curitiba contam com controle de acesso de visitantes e com o programa "Conhecer para Prevenir", da Defesa Civil, que treina as comunidades escolares para situações de risco e evacuação rápida.

As informações são do site Banda B.

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apoio psicológico CMEI São Braz Curitiba Educação Infantil Protocolos de Emergência segurança escolar
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