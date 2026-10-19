Aulas EaD, nova biometria e CNH digital: Detran-PR torna habilitação mais acessível em 8 anos
Todos os procedimentos passaram a ser realizados por meio de sistemas eletrônicos
O Detran-PR implementou uma série de mudanças nas regras e nos procedimentos da área de habilitação nos últimos oito anos para facilitar a obtenção da permissão para dirigir, a sonhada CNH. As alterações decorreram tanto de iniciativas próprias quanto da edição de normas federais, cuja execução compete aos órgãos de trânsito dos estados.
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Uma das principais mudanças foi a digitalização de processos e serviços. Todos os procedimentos passaram a ser realizados por meio de sistemas eletrônicos, praticamente eliminando o uso de documentos físicos. A digitalização também permitiu ampliar o acesso remoto a serviços, consultas, agendamentos e informações relacionadas à habilitação.
Entre as novidades estão a implantação do prontuário médico digital, a possibilidade de emissão da CNH apenas em meio digital a partir de 2026, a prova teórica eletrônica, a utilização de pauta digital nos exames práticos, a ampliação da acessibilidade, a oferta de cursos a distância, a criação da CNH Social e a autorização para atuação de instrutores autônomos.
As alterações também modificaram etapas da formação e da avaliação dos condutores, tornando os processos mais ágeis, sem perder a segurança. Eles envolveram a retirada da rampa na avalição da prova da categoria A (motocicletas) e da baliza no exame prático.
“Na gestão do governador Ratinho Junior, o Detran-PR passou a olhar mais diretamente para as necessidades reais da população e as mudanças de comportamento, que envolvem a digitalização de todos os processos. Simplificamos etapas, chegamos na CNH Digital e nos adaptamos de maneira célere às novas regras federais”, afirma Viviane da Paz, diretora-presidente do Detran-PR.
“Temos um processo muito mais simplificado de obtenção de CNH do que tínhamos há uma década. Isso é fruto de um time comprometido em melhorar os canais de atendimento e garantir maior agilidade e segurança no registro das informações. Muitas famílias dependem da CNH para trabalhar, então podemos assegurar que essas modernizações facilitaram muito a vida dos paranaenses”, complementa.
Confira as principais mudanças:
CNH totalmente digital
A CNH em formato eletrônico, com a mesma validade jurídica do documento impresso, é uma realidade dos paranaenses. Em 2026, o Detran-PR passou a emitir a CNH definitiva automaticamente em sua versão digital após o cumprimento dos requisitos, inclusive nas etapas de renovação da habilitação. Com isso, a emissão deixou de depender de solicitação do condutor.
Biometria e captura de imagem
A captura de fotografia e de dados biométricos também conta com alternativas digitais no Detran-PR e com a participação de canais conveniados, reduzindo a necessidade de deslocamento até uma unidade física.
Em 2025, foi lançada a atualização da biometria facial pelo aplicativo Detran Inteligente para atualização da fotografia da CNH. O condutor que precisar realizar a atualização da foto pode fazê-lo pelo app, disponível nos sistemas Android e iOs e que foi atualizado para a nova funcionalidade. Nele, há um campo específico para uma selfie e envio para o órgão.
Acessibilidade e modernização nos exames teóricos
O Detran-PR também adaptou os exames teóricos para a nova realidade da sociedade. As mudanças mais recentes passam pela disponibilização de tradução simultânea em Libras nas provas teóricas para candidatos com deficiência auditiva e ampliação do tempo de prova para candidatos com dislexia, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH) ou transtorno do espectro autista (TEA), além de alterações no tempo regular e no número mínimo de acertos.
Além disso, a prova teórica realizada em papel foi substituída pela prova eletrônica em todas as unidades do Detran-PR em junho de 2024, com registro digital das respostas e do resultado. O curso teórico para a primeira habilitação ainda pode ser acessado de forma digital e autoinstrutiva através do aplicativo oficial CNH do Brasil. Após concluir a carga horária, o aluno agenda a prova teórica presencial. A aprovação no exame teórico permanece como etapa necessária do processo de habilitação porque comprova que o condutor assimilou as regras básicas de trânsito.
Outra alteração é que a renovação ordinária da CNH deixou de incluir prova teórica como etapa regular do procedimento para CNHs vencidas há mais de cinco anos. Também deixou de ser exigida a utilização de simulador como etapa obrigatória da formação de condutores.
Exames práticos adaptados à nova geração
A aplicação dos exames práticos passou a utilizar a Pauta Digital para o registro de critérios avaliados e de resultados. O recurso traz mais agilidade à realização dos exames e mais segurança e confiabilidade ao registro das informações. Entre as novidades, por exemplo, está a marcação de faltas com a respectiva pontuação em tempo real.
Em outubro de 2025, o Detran-PR também determinou a retirada do obstáculo tipo rampa das pistas de exame prático da categoria A (motocicletas) e a exigência da baliza no exame prático, com redirecionamento da avaliação para habilidades relacionadas à circulação, ao controle do veículo, ao respeito à sinalização e à condução defensiva. De acordo com um levantamento da autarquia, a baliza concentrava mais de 90,6% das reprovações nos exames da 1ª Ciretran (Curitiba).
Reciclagem à distância, instrutor autônomo e prazos mais rápidos para habilitação
A oferta de cursos especializados e de reciclagem passou a contemplar modalidades de ensino a distância (EaD) em 2022, conforme regulamentação federal e procedimentos estaduais. A regulamentação também alterou procedimentos relativos aos cursos de reciclagem. Em 2026, o Detran-PR adequou a carga horária do curso de 30 para 45 horas-aula.
Outra modernização foi a instituição da possibilidade de realização de aulas práticas com instrutor de trânsito autônomo autorizado pelo órgão. A atividade foi regulamentada em 2026 com requisitos e procedimentos para autorização.
A obtenção da CNH também ficou mais rápida. Em 2025, o Detran-PR incorporou mudanças federais, reduziu a carga horária mínima prática para a primeira habilitação e eliminou o prazo máximo de 12 meses para conclusão do processo de obtenção da CNH.
Bons condutores com CNH renovada
O Detran-PR também incorporou as novas regras do selo “Bom Condutor”, instituído pelo governo federal, com renovação automática de CNH para quem não cometeu nenhuma infração nos últimos 12 meses. Para obter o selo, o condutor precisa aderir ao Cadastro Positivo no aplicativo CNH do Brasil.
Prontuários médicos eletrônicos
Outro exemplo de melhoria nos processos foi a implementação do prontuário médico digital, com registros e assinaturas eletrônicas, reduzindo o uso de papel nas avaliações médicas e psicológicas. Também já estão sendo usados laudos digitais para situações específicas, como os exames de pessoas com deficiência motora.
Ampliação dos canais de atendimento
Os serviços e as orientações relacionadas à habilitação passaram a ser oferecidos por diferentes canais nos últimos anos, incluindo plataformas digitais, como o Detran Inteligente, unidades do Poupatempo Paraná e atendimento pelo WhatsApp Copiloto. Esses canais ampliaram as possibilidades de acesso do cidadão a informações e a serviços de habilitação.
CNH até de graça
Por fim, outra inovação da gestão de Ratinho Junior foi a CNH Social. O programa, implementado por lei, garante o acesso gratuito à formação e à habilitação de pessoas em situação de vulnerabilidade social.
De acordo com um balanço parcial divulgado em outubro, 278 paranaenses de todas as regiões do Estado já estão com a CNH do programa nas mãos. Os novos motoristas se inscreveram no primeiro edital do programa, foram selecionados e já concluíram todo o processo da primeira habilitação (Permissão para Dirigir) sem qualquer custo.
Além disso, segundo balanço do Detran-PR, mais de duas mil pessoas estão com processos em andamento. Destas, 420 encontram-se na etapa de exames médicos, 474 na fase de exames teóricos e 1.041 na fase prática — todas distribuídas entre as 183 autoescolas credenciadas pelo órgão. Há ainda cerca de 1.200 candidatos que não iniciaram nenhuma das etapas. Para dar prosseguimento ao processo, a autarquia orienta esses usuários a acessarem o site do programa CNH Social.