Aulas devem retornar em Cambé, com exceção do Helena Kolody

As aulas da rede estadual de ensino em Cambé, no norte do Paraná, devem retomar nesta quarta-feira (21). O município ganhou destaque nacional após o Colégio Helena Kolody ser alvo de ataque a tiros, na manhã de segunda (19), em que dois alunos da escola, de 16 e 17 anos, foram assassinados.

Entre as instituições, apenas o colégio onde ocorreu o atentado não retornará com as aulas. A escola só voltará na próxima segunda-feira (26).

A orientação é da Secretaria Estadual de Educação do Paraná (Seed – PR), que de certa forma, é diferente do que falou o prefeito de Cambé, Conrado Scheller, durante entrevista coletiva.

Scheller disse que as aulas em Cambé (não informou se falava apenas das escolas municipais ou de todas, incluindo as particulares) só retornariam após a conclusão do inquérito policial sobre este crime, ou quando houvesse policiamento em todas as escolas. Ele esteve em reunião com as forças de segurança nesta terça, solicitando o reforço policial. Com informações da ricmais.

