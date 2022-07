Áudio de PM revela motivação do assassinato de oito pessoas em Toledo

Da Redação

Fabiano Junior Garcia atuava no 19º BPM, lotado no município de Toledo

Um áudio divulgado na manhã desta sexta-feira, 15, revela os motivos que levaram o policial militar Fabiano Junior Garcia, de 37 anos, a assassinar seis pessoas da própria família e outras duas pessoas desconhecidas na noite desta quinta-feira, 14, em Toledo, na região oeste do Paraná. Entre as vítimas estão três filhos, a esposa, a mãe, o irmão e outras duas pessoas, que não tinham parentesco.

continua após publicidade .

-SAIBA MAIS: Policial Militar mata 8 pessoas e tira a própria vida no Paraná

continua após publicidade .

No áudio, enviado para familiares e amigos, o PM pede desculpas, diz que não aceita a separação da esposa e que estava endividado.

“Me desculpa, mas eu não ia conseguir viver sem a Kassiele, me desculpa. Ela já não estava mais se importando com o jeito que eu ia lidar com ela, se eu ia dar atenção pra ela ou não e ela deixou a entender que ela não fazia questão de continuar comigo. Então se é assim, como eu dediquei toda a minha vida pra ela e eu dediquei de todo o coração mesmo, eu desisti de pensar em qualquer outra pessoa (…) qualquer coisa para poder dar atenção e valor pra ela. Entrei em um momento de depressão. Entrei no maldito desse jogo pra mim foi uma válvula de escape e me distanciei dela e ela se acostumou com isso e daí agora ela diz que tanto faz. Então se pra ela tanto faz ela não vai mais falar comigo, falou que, possivelmente, iria separar que não queria ficar comigo do jeito que eu sou que é tudo do meu jeito. Então é assim, eu estava querendo fazer isso mesmo. Já não consigo conviver com a situação da minha mãe (…) e alguém ia arca com as despesas de tudo então para não deixar peso para ninguém eu fiz isso”, diz o áudio gravado pelo assassino, antes de cometer os crimes.

Siga o TNOnline no Google News