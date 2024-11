Audiência do Caso Isis é suspensa após testemunhas de defesa faltarem

A Justiça suspendeu a audiência desta quinta-feira (24) do processo que apura o assassinato da adolescente Isis Victoria Mizerski, desaparecida desde junho. A decisão foi tomada pela ausência de testemunhas de defesa.

Quatro testemunhas de acusação foram ouvidas nesta quinta. Por causa da suspensão, o réu, Marcos Wagner de Souza, não foi ouvido. A expectativa era que ele prestasse depoimento por videoconferência.

Wagner somente vai ser ouvido após todas as testemunhas do processo. Não há prazo para o retorno das audiências.

O réu é apontado como pai do bebê que a adolescente estava esperando. Isis sumiu em Tibagi, nos Campos Gerais do Paraná, após sair para se encontrar com o homem. Apesar de o corpo dela não ter sido encontrado, a Polícia Civil do Estado (PCPR) acredita que ela foi assassinada. O delegado Matheus Campos Duarte comparou o caso de Isis ao de Eliza Samudio.

Marcos está preso e é réu por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e aborto provocado sem o consentimento de Isis. Ele diz ser inocente.

A defesa de Marcos informou que pediu que mais testemunhas de defesa fossem ouvidas, como a irmã de Isis. O advogado que representa a família da vítima espera que uma nova audiência seja marcada o mais rápido possível.

Fonte: informações g1.

