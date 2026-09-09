Audiência de advogado suspeito de matar médica em Maringá é remarcada para esta quarta

A audiência de custódia do advogado João Vítor Domingues Romeiro, de 25 anos, principal suspeito de assassinar a médica Gassi Paola de Souza Mazia, de 37 anos, em Maringá (PR), foi remarcada para as 15h desta quarta-feira (9). O procedimento, que ocorrerá de forma virtual pela Central de Audiência de Custódia da cidade, havia sido agendado inicialmente para terça-feira (8), mas precisou ser adiado devido ao estado de saúde do investigado.

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Internado no Hospital Universitário de Maringá (HU), Romeiro passou por uma traqueostomia e está impossibilitado de se comunicar verbalmente, condição que interfere no andamento dos trâmites judiciais. Diferentemente do que foi divulgado logo após o crime, o suspeito não está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas segue sob cuidados na Clínica Médica do hospital, sem previsão de alta. Em nota, a defesa do advogado informou que aguarda novas atualizações da equipe médica do HU sobre o quadro de saúde do cliente.

O crime ocorreu na noite do último sábado (5), no apartamento da vítima, localizado na Avenida Itororó, na região do Bosque 2. Gassi Paola foi encontrada morta com ao menos quatro perfurações provocadas por faca. O filho da médica, um bebê de apenas oito meses, estava no imóvel no momento do homicídio.

Apontado pela Polícia Militar como o autor do crime, João Vítor foi localizado cerca de uma hora e meia depois, na cidade vizinha de Mandaguari. Ele também apresentava ferimentos causados por faca e foi socorrido sob custódia policial. Segundo a PM, ao ser questionado pelos socorristas, o advogado limitou-se a dizer que havia ocorrido uma briga, sem fornecer detalhes sobre as circunstâncias das agressões.

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Com informações do GMC Online