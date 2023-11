Audi vai apoiar Governo do Paraná em projeto de centro de inovação

O governador Carlos Massa Ratinho Junior visitou a sede global da Audi nesta segunda-feira (27) em Ingolstadt, na Alemanha, e convidou a empresa para participar de um novo projeto com foco em inovação que está sendo construído pelo Governo do Paraná.

A ideia é montar um grande centro de incentivo à inovação e ao desenvolvimento tecnológico em Curitiba. Além da Audi, o projeto deve reunir outras empresas que desenvolvam projetos inovadores em parceria com a iniciativa pública e universidades. A empresa tem sede em São José dos Pinhais e demonstrou interesse no projeto.

A iniciativa tem como inspirações o Instituto Caldeira, em Porto Alegre, que reúne mais de 40 empresas e startups em um antigo complexo industrial, e o Taguspark, que é o maior centro tecnológico de Portugal, abrigando 160 empresas e 26 startups.

A Audi também reafirmou o compromisso de continuar investindo em projetos sociais do Paraná. O acordo, que garante a manutenção do programa Crianças no Teatro, foi renovado na reunião entre o governador e os executivos globais da montadora. Ele tem o objetivo de promover a inclusão social das crianças, além de o descentralizar o acesso à acultura, levando espetáculos a diferentes regiões do Paraná. Com o compromisso renovado, o programa deve levar, ao todo, mais de 120 mil crianças da rede pública de ensino a espetáculos teatrais em várias cidades do Paraná.

Na primeira fase do projeto, 68 mil estudantes de 6 a 12 anos participaram do Crianças no Teatro em 18 cidades. Para a segunda fase, a expectativa é que mais 60 mil alunos sejam levados aos espetáculos ao longo do primeiro semestre de 2024. Em agosto, a Audi do Brasil também firmou um termo de parceria para realizar uma reforma estrutural no telhado do Centro Cultural Teatro Guaíra. O investimento, de R$ 1 milhão, será usado para uma obra de impermeabilização de 17 mil metros quadrados do complexo para evitar goteiras e infiltrações.

“A Audi demonstrou uma sensibilidade muito grande ao reafirmar este compromisso com a cultura, a inovação e o futuro do Paraná”, afirmou o governador.

PARCERIA INDUSTRIAL

Na reunião, o CEO da Audi do Brasil, Daniel Rojas, também reafirmou o compromisso industrial entre a empresa e o Estado. Ele lembrou que a empresa investiu cerca de 100 milhões de euros no Paraná em estrutura e sistemas de produção desde que retomou a montagem de veículos na fábrica de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, em 2015. A montadora também projeta a fabricação de um novo modelo de veículo para a planta paranaense da empresa, cujos detalhes serão apresentados no primeiro trimestre de 2024.

AGENDA NA ALEMANHA

A reunião com os executivos da Audi encerra a agenda da comitiva paranaense na Alemanha. Ao longo de uma semana no país europeu, o governador visitou empresas de equipamentos e tecnologia para o setor agrícola e companhias agroindustriais, entre outras companhias, negociando investimentos no Estado.

Entre as agendas estiveram o anúncio de uma parceria entre a Ireks e a Agrária para a construção de uma nova fábrica para a produção de malte para a indústria cervejeira em Guarapuava, fruto de um investimento de R$ 500 milhões. Na visita à Petkus, gigante mundial de processamento de sementes, a companhia manifestou interesse em instalar a sua primeira fábrica brasileira no Paraná. A comitiva ainda visitou as fábricas da Krone e da Horsch, fabricantes de máquinas agrícolas.

