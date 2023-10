Audi tem motor arrancado após bater em árvores e capotar no PR

Siga o TNOnline no Google News

Um carro de luxo teve o motor arrancado e arremessado por aproximadamente 300 metros após bater contra duas árvores e capotar na grande Curitiba, no Paraná. O acidente aconteceu na manhã deste sábado (28) na Lina Verde e deixou um motorista ferido.

Familiares da vítima contaram à RPC que o motorista do Audi seguia para o trabalho quando teria sido fechado por outro veículo. O rapaz, que teria entre 32 e 35 anos, perdeu o controle da direção antes de atingir duas árvores. Na sequência o carro capotou.

O motor do Audi, segundo a Guarda Municipal, foi arremessado cerca de 300 metros do ponto onde o automóvel parou. A vítima foi socorrida pela equipe médica e encaminhada com ferimentos moderados para o hospital.

O trânsito sentido Pinheirinho precisou ser interditado em duas faixas para a remoção do veículo e do motor.

