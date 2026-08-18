Atropelamento na PR-445 deixa pedestre em estado gravíssimo; motociclista também se feriu

Um pedestre ainda não identificado ficou gravemente ferido após ser atropelado por uma motocicleta na noite desta segunda-feira (17), na rodovia PR-445, no trecho que liga Cambé a Londrina. A vítima sofreu ferimentos severos, foi encontrada inconsciente pelas equipes de resgate e precisou ser intubada ainda no local do acidente antes de ser encaminhada para internação no Hospital Universitário (HU) de Londrina.

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De acordo com as informações apuradas na rodovia, o atropelamento aconteceu quando o homem tentou atravessar a pista repentinamente. O condutor da moto, um veículo de alta cilindrada que trafegava no sentido Londrina, relatou que percebeu a entrada do pedestre e tentou desviar, mas não conseguiu evitar o impacto, o que provocou a queda de ambos na via.

O socorro inicial foi prestado por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que passava pelo trecho no exato momento da colisão. Na sequência, equipes do Siate e do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para a ocorrência, além de um médico do Samu, que realizou a intubação do pedestre devido à extrema gravidade do quadro clínico. Já o motociclista sofreu escoriações pelo corpo e apresentou amnésia lacunar, um quadro de perda de memória recente diretamente relacionado ao trauma do acidente.