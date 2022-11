Atropelamento na BR-376 causa a morte de mulher de 61 anos

Da Redação

O atropelamento ocorreu na noite dessa segunda-feira (21)

Um acidente fatal foi registrado na noite dessa segunda-feira (21) na BR-376, em Sarandi, município que fica na Região Metropolitana de Maringá, norte do Paraná. Uma mulher, de 61 anos, morreu depois de ser atropelada por um caminhão, que trafegava sentido a Marialva, também no norte do Estado.

A vítima, identificada como Ilda Fernandes Soares, foi atingida pelo veículo pesado no momento em que tentava cruzar a pista. O choque foi tão forte que o corpo de Ilda foi arremessado a cerca de 50 metros do local do atropelamento.

Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foram acionada, porém, nada pôde ser feito. Devido aos ferimentos, a vítima morreu no local.

O Instituto Médico Legal (IML) de Maringá esteve no local para recolher o corpo.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) também compareceu na ocorrência.

