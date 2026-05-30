Atropelada na BR-376, onça-parda não resiste a ferimentos e morre no PR
Corpo de Bombeiros e médico veterinário foram mobilizados para tentar salvar o animal, que foi encontrado ferido às margens da rodovia
Uma onça-parda fêmea morreu na manhã deste sábado (30) após ser atropelada no quilômetro 446 da BR-376, no município de Tibagi, na região dos Campos Gerais do Paraná. O animal chegou a receber atendimento de equipes de resgate, mas não sobreviveu aos ferimentos.
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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada por volta das 9h30, depois que motoristas que trafegavam pelo trecho — que liga Curitiba a Londrina — avistaram a onça machucada. Segundo os relatos repassados às autoridades, a fêmea estava deitada em uma área de grama às margens da rodovia, impossibilitada de se mover.
Para a tentativa de salvamento, foi mobilizada uma equipe do Corpo de Bombeiros de Ponta Grossa, além do médico veterinário Robson Klimionte, que se deslocou até a rodovia para realizar os primeiros socorros. Apesar dos esforços conjuntos dos profissionais na prestação do atendimento emergencial, o animal não resistiu ao impacto do atropelamento e o óbito foi constatado ainda no local.