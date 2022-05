Atletas de Londrina levam ouro na maior competição escolar

Da Redação

Julia Rocha Ribeiro e Nicole Domene, atletas da equipe de atletismo de Londrina, conquistaram a medalha de ouro na prova de revezamento medley na Gymnasíade, considerada a maior competição escolar do mundo, que está sendo disputada na Normandia, na França. A conquista aconteceu na quinta-feira (18).

Elas integraram o quarteto campeão do mundo escolar da Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE) que tinha ainda Pietra Simýes e Lays Cristina Silva. Elas levaram o ouro ao completarem a prova com o tempo de 2’13”67.

O técnico do Projeto Londrina Atletismo, Gilberto Miranda, comemorou muito o resultado obtido por suas pupilas. “É um momento histórico para nossa equipe. Estamos fazendo história no atletismo escolar e isso é resultado de muito treino, muita dedicação, da estrutura que oferecemos para os nossos atletas, de uma gestão forte e da continuidade do trabalho de nossos principais atletas dentro do projeto”, ressaltou.

Com informações do Tem Londrina.