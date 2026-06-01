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LUTO

Atleta paranaense de 51 anos morre após infarto em campeonato de tiro no MS

O advogado Alessandro Augusto Zahdi Gonçalves, de Campo Mourão, passou mal logo após concluir sua prova

Escrito por Da Redação
Publicado em 01.06.2026, 21:38:56 Editado em 01.06.2026, 21:38:50
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Atleta paranaense de 51 anos morre após infarto em campeonato de tiro no MS
Autor Alessandro praticava a modalidade há 27 anos - Foto: Reprodução

O advogado e atirador esportivo Alessandro Augusto Zahdi Gonçalves, de 51 anos, faleceu no último sábado (30) após sofrer um infarto fulminante durante uma etapa do Campeonato Brasileiro de Tiro Prático, realizada em um clube de tiro em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Morador de Campo Mourão, no centro-oeste do Paraná, o atleta concluiu sua participação na prova e passou mal logo em seguida. Ele foi velado e sepultado nesta segunda-feira (1º) no Cemitério Municipal São Judas Tadeu, em sua cidade natal, deixando esposa e dois filhos.

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Logo após Alessandro sofrer o mal súbito, outros competidores que estavam no local iniciaram as primeiras manobras de reanimação até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Equipes da Polícia Civil e da perícia técnica também foram acionadas e compareceram ao local da ocorrência. Gonçalves exercia a advocacia desde 2012 e, paralelamente, possuía uma longa trajetória no esporte, sendo considerado um dos precursores do tiro prático na região.

De acordo com a Confederação Brasileira de Tiro Prático, Alessandro praticava a modalidade há 27 anos e representava o Paraná e o Brasil em competições nacionais e internacionais. Em sinal de luto e respeito, a Associação de Tiro Esportivo de Campo Mourão (Atecam), clube do qual o advogado fazia parte, anunciou um cessar-fogo nas atividades durante esta semana.

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advocacia Campo Mourão Esporte Infarto Obituário Tiro Prático
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