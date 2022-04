Da Redação

Atiradores invadem casa e matam jovem com 30 tiros

Na noite desta quinta-feira (30), um jovem de 19 anos foi assassinado com cerca de 30 tiros. no bairro Ganchinho, em Curitiba, no Estado do Paraná. As informações são do RicMais.

O rapaz estava em casa com a irmã quando dois indivíduos invadiram o local, isolaram a garota em um quarto e, na sequência, dispararam cerca de 30 vezes contra o jovem.

Membros da Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil do Paraná (PCPR), estiveram no local e iniciaram as investigações. De acordo com o delegado Tito Barichello, a vítima tinha passagens pela polícia e era foragido da justiça.



O delegado ainda destacou que a irmã do jovem, identificado como John Alef Vieira, estava dentro do imóvel no momento do crime. A moça foi colocada dentro de um cômodo pelos atiradores e ouviu os barulhos da execução do irmão.

A PCPR investiga o caso e a principal suspeita é que o homicídio tenha relação com o tráfico de drogas ou roubos. John Alef tinha passagens por tráfico e roubo qualificado.





