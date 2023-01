Homicídio

Atiradores invadem casa e executam jovem de 18 anos, em Ponta Grossa

Homicídio ocorreu na noite desta terça-feira (17), dentro de uma residência na rua Durval Menezes Barbosa, no Jardim Bela Vista

Da Redação

Atualização: 18 de janeiro, 2023, às 11:27

fonte: Marcio Lopes/ aRede

Equipes do Corpo de Bombeiros (Siate) e do Samu estiveram no local do homicídio e constataram a morte. Polícia Militar também foi acionada.