Atirador que matou três pessoas da mesma família no PR é preso em SC

A Polícia Militar prendeu na noite de terça-feira (2), em Balneário Camboriú (SC), o suspeito de ser o atirador responsável por um triplo homicídio ocorrido em um bar na cidade de Sarandi, no norte do Paraná.

Jhonatan Sales dos Santos, conhecido como “Pepe”, estava foragido da Justiça e possuía um mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná.

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De acordo com as investigações, o ataque ao estabelecimento comercial foi motivado por uma disputa territorial entre grupos ligados ao tráfico de drogas. Na ocasião, três pessoas da mesma família foram mortas por engano, uma vez que não eram os alvos pretendidos pelos criminosos.

As vítimas fatais foram identificadas como Jéssica de Jesus Hass, de 32 anos, o marido dela, Rafael Moreira do Amaral, de 37, e o sobrinho do casal, Matheus Souza do Amaral, de apenas 15 anos. Outras pessoas que estavam no local também sofreram tentativas de homicídio durante a ação.

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A captura de Jhonatan ocorreu por meio de uma operação conjunta baseada em troca de informações de inteligência entre o 32º Batalhão da Polícia Militar do Paraná e a Polícia Militar de Santa Catarina.

Os agentes realizaram a abordagem no momento em que o foragido desembarcava de um carro de aplicativo em frente a uma residência que já vinha sendo monitorada pelas equipes de segurança. O suposto mandante do atentado e o motorista responsável por dar fuga ao atirador após o crime já haviam sido presos anteriormente na cidade de Maringá.

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O suspeito detido no litoral catarinense acumula diversos antecedentes criminais por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, associação criminosa e homicídio. Após a prisão, ele foi encaminhado ao Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí, onde permanece à disposição da Justiça.

Durante a operação, os policiais também apreenderam um aparelho celular, que passará por perícia técnica para auxiliar no andamento das investigações.