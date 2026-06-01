Atirador que matou casal e adolescente em Sarandi é considerado foragido

A Polícia Civil do Paraná realiza buscas por um homem de 32 anos apontado como o atirador de uma chacina que deixou três mortos da mesma família em um bar de Sarandi, no norte do estado. Com mandado de prisão preventiva em aberto por homicídio qualificado, o suspeito é considerado foragido desde a noite do crime, ocorrido em 22 de maio. A investigação aponta que as vítimas, um casal e um adolescente, não tinham antecedentes criminais e foram mortas por engano durante um ataque motivado por disputa territorial ligada ao tráfico de drogas.

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As vítimas foram identificadas como Jéssica de Jesus Hass, de 32 anos, o marido dela, Rafael Moreira do Amaral, de 37 anos, e o primo de Rafael, Matheus Souza do Amaral, de 15 anos. O adolescente era filho do proprietário do estabelecimento, localizado no bairro Jardim Verão. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o suspeito chega atirando da rua contra a família, que estava sentada em frente ao local. O casal morreu na hora, enquanto o adolescente chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e levado ao Hospital Universitário de Maringá, mas não resistiu aos ferimentos.

Após os disparos, o atirador fugiu a pé e abandonou um colete balístico, uma pistola e dois carregadores em uma calçada. O material foi apreendido por uma equipe da Polícia Militar que patrulhava a região e ouviu os tiros. As investigações revelaram que o suspeito foi deixado para trás pelo motorista do veículo de fuga que percebeu a aproximação das autoridades e arrancou sem o comparsa. O motorista foi preso preventivamente no dia 27 de maio. Três dias depois, a polícia também prendeu outro suspeito, de 25 anos, apontado como o mandante do ataque.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, José Pacheco, com o mandante e o motorista já detidos, as diligências seguem de forma ininterrupta para capturar o atirador. A polícia reforça que denúncias que ajudem a localizar o foragido podem ser repassadas de forma anônima aos telefones 197, 181 ou pelo número fixo com DDD 44, 3264-8306.

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Foto: PM-PR Foto: PM-PR



