Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Paraná

publicidade
INVESTIGAÇÃO

Atirador que matou casal e adolescente em Sarandi é considerado foragido

Investigação aponta que o alvo do ataque em bar de Sarandi seria outro. Outros dois suspeitos de envolvimento no crime foram detidos pelas autoridades

Escrito por Da Redação
Publicado em 01.06.2026, 15:12:47 Editado em 01.06.2026, 15:23:52
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Casal morreu no local e o sobrinho, de 15 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos tnonline

A Polícia Civil do Paraná realiza buscas por um homem de 32 anos apontado como o atirador de uma chacina que deixou três mortos da mesma família em um bar de Sarandi, no norte do estado. Com mandado de prisão preventiva em aberto por homicídio qualificado, o suspeito é considerado foragido desde a noite do crime, ocorrido em 22 de maio. A investigação aponta que as vítimas, um casal e um adolescente, não tinham antecedentes criminais e foram mortas por engano durante um ataque motivado por disputa territorial ligada ao tráfico de drogas.

LEIA MAIS: Vítima de 'tribunal do crime' em Apucarana foi torturada, diz delegado

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

As vítimas foram identificadas como Jéssica de Jesus Hass, de 32 anos, o marido dela, Rafael Moreira do Amaral, de 37 anos, e o primo de Rafael, Matheus Souza do Amaral, de 15 anos. O adolescente era filho do proprietário do estabelecimento, localizado no bairro Jardim Verão. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o suspeito chega atirando da rua contra a família, que estava sentada em frente ao local. O casal morreu na hora, enquanto o adolescente chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e levado ao Hospital Universitário de Maringá, mas não resistiu aos ferimentos.

Após os disparos, o atirador fugiu a pé e abandonou um colete balístico, uma pistola e dois carregadores em uma calçada. O material foi apreendido por uma equipe da Polícia Militar que patrulhava a região e ouviu os tiros. As investigações revelaram que o suspeito foi deixado para trás pelo motorista do veículo de fuga que percebeu a aproximação das autoridades e arrancou sem o comparsa. O motorista foi preso preventivamente no dia 27 de maio. Três dias depois, a polícia também prendeu outro suspeito, de 25 anos, apontado como o mandante do ataque.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, José Pacheco, com o mandante e o motorista já detidos, as diligências seguem de forma ininterrupta para capturar o atirador. A polícia reforça que denúncias que ajudem a localizar o foragido podem ser repassadas de forma anônima aos telefones 197, 181 ou pelo número fixo com DDD 44, 3264-8306.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE


Atirador que matou casal e adolescente em Sarandi é considerado foragido
AutorFoto: PM-PR


Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Crime NOTÍCIAS polícia civil Sarandi segurança pública
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV