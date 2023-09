Atirador mata homem de 37 anos e fere criança de 6 em Curitiba

Crime ocorreu na Avenida Prefeito Maurício Fruet, no Bairro Cajuru

Um atirador matou um homem de 37 anos no meio do trânsito em Curitiba e deixou uma criança de 6 anos ferida na tarde desta sexta-feira (22) no bairro Cajuru, em Curitiba.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o homem morto estava em um carro de aplicativo com o filho e a esposa. Quando o veículo parou o sinal vermelho na Avenida Prefeito Maurício Fruet, o atirador desceu de outro veículo, que havia parado atrás. O homem armado andou até o veículo em que as vítimas estavam e disparou pela janela contra o passageiro.

Os bombeiros informaram que um dos tiros atingiu o homem na cabeça. Os outros disparos atingiram o braço e passaram de raspão pela perna da criança, que foi encaminhada ao Hospital Cajuru pela PM. A mulher e o motorista do carro de aplicativo não foram atingidos.

O autor já foi identificado. A Polícia Civil investiga o caso. Há a suspeita de que a motivação do crime foi uma briga antiga entre o homem que morreu e o atirador

