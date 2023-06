Atirador disse que não conhecia alunos baleados, afirma secretário

Em coletiva na tarde desta segunda-feira (19) em Cambé, no Norte do Paraná, o secretário da Segurança Pública do Paraná, Hudson Leôncio Teixeira, afirmou que o intuito do atirador era matar o maior número de alunos e, na sequência, cometer suicídio. O rapaz de 21 anos foi preso após invadir o Colégio Estadual Professora Helena Kolody e matar uma jovem de 16 anos e o namorado dela, de 16 anos.

O secretário afirmou ainda que o atirador afirmou, em depoimento, que não conhecia o casal de namorados atingido pelos disparos. "Ele afirmou que não tinha qualquer vínculo com o casal, que não conhecia eles", afirmou o secretário em coletiva de imprensa.

De acordo com o secretário de Segurança Pública, o rapaz preso fez os disparos no corredor e também na aula de Educação Física, onde o casal de namorados estava. Os tiros atingiram a cabeça da adolescente, que morreu, e no namorado dela, que foi socorrido em estado grave para o Hospital Universitário (HU) de Londrina.

O CASO

Um jovem de 21 anos invadiu o Colégio Helena Colody por volta das 9h20. Ele matou a adolescente Karoline Verri Alves, de 16 anos, e atingiu o namorado dela, também de 16 anos. O aluno está internado no Hospital Universitário (HU), de Londrina, onde passou por cirurgia.

