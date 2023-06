Atirador de Cambé tentou matar um aluno com faca em 2022

O Secretário de Segurança do Paraná, Hudson Leôncio Teixeira, contou na tarde desta segunda-feira (19) que o atirador que matou uma aluna, de 17 anos, e deixou outro estudante, de 16, gravemente ferido no Colégio Estadual Helena Kolody, em Cambé, no norte do Paraná, tentou matar outro aluno a facadas em 2022.

O secretário, em entrevista à Rictv, afirmou que o suspeito invadiu um colégio em Rolândia, também no norte do estado, onde ele reside. O jovem fugiu e acabou não sendo preso em flagrante. Ele foi denunciado pelo Ministério Público por tentativa de homicídio.

Ainda de acordo com Teixeira, o autor dos disparos tentou planejar o crime há quatro anos e tinha intenção de matar o maior número de pessoas que conseguisse. Ele não tinha relação com a vítima fatal, identificada como Karoline Verri Alves, e o namorado dela, que segue internado em estado grave no Hospital Universitário de Londrina.

