Da Redação

Athletico identifica dois torcedores que imitaram macaco

A dupla de torcedores do Athletico-PR que imitou um macaco para provocar torcedores do Atlético-MG, na final da Copa do Brasil, na Arena da Baixada, em Curitiba, foi identificada pelo próprio clube paranaense que repassou as informações à Polícia Civil. Os dois seriam advogados, irmãos e moram em Londrina, no norte do Paraná.

Apesar da identificação, a equipe de investigação ainda não conseguiu fazer contato com os homens. Um deles, inclusive, estaria em outro estado por conta das comemorações de final de ano, de acordo com o delegado Luís Carlos Oliveira, da Delegacia Móvel de Atendimento a Futebol e Eventos (DEMAFE).

A identificação foi realizada através de informações prestadas pela equipe paranaense e alguns torcedores, segundo o delegado.

O depoimento da dupla sobre o episódio ainda não tem data marcada, mas deve acontecer em breve.

Veja o vídeo que circulou nas redes sociais:

Futebol não tem nada a ver com racismo. Racismo NÃO É zoeira. Racismo NÃO é corneta. Racismo NÃO É mimimi.



RACISMO É CRIME.



Esses dois homens ficaram boa parte do 2°tempo imitando macacos e gesticulando de forma pejorativa para torcedores do Atlético-MG - provavelmente, negros. pic.twitter.com/1bOBVSzhrh — Bianca Molina (@biimolina) December 16, 2021

As informações são da Banda B