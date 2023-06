Ataque em escola do Paraná: veja o que se sabe até o momento

Uma aluna, de 16 anos, foi morta a tiros no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, de Cambé, na região metropolitana de Londrina, no Norte do Paraná, na manhã desta segunda-feira (19). Um outro aluno também de 16 anos foi ferido na cabeça e foi encaminhado para um hospital em estado grave. O autor do ataque é um ex-aluno.



O que se sabe até agora:

- O autor do atentado é um ex-aluno de 21 anos, que tinha ido à instituição para retirar um histórico escolar;

- O rapaz invadiu a escola armado por volta das 9h30, quando fez os disparos. Alunos chamaram a PM após ouvir os tiros;

- Uma aluna morreu na hora e outro aluno levou um tiro na cabeça e foi hospitalizado em estado grave.

- Após os disparos, a polícia foi acionada e o atirador foi preso; ele teria sido contido por um zelador da escola, até a chegada dos policiais.

- Policiais militares, Corpo de Bombeiros e Samu estiveram no local para atender a ocorrência;

- Pais foram ao colégio em busca de informações dos filhos, o que causou tumulto em frente à instituição de ensino.

- Relatos de amigos dos adolescentes atingidos afirmam que o atirador seria ex-namorado da vítima fatal; a polícia ainda não confirmou essa versão

- Após o ataque, o governador Ratinho Junior (PSD) decretou luto oficial de três dias.

