Ataque em escola de Cambé: veja imagens do local

Uma aluna morreu e um estudante ficou gravemente ferido em um atentado a tiros na manhã desta segunda-feira (19) em um colégio estadual de Cambé, no norte do Paraná. Equipes da Polícia Militar (PM), do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estão no local.

Conforme as autoridades, o menino sofreu um ferimento na cabeça.

A ataque no Colégio Estadual Helena Kolody foi promovido por um ex-aluno, de 21 anos. O jovem procurou a instituição para obter o histórico escolar, no entanto, isso foi usado como pretexto para poder iniciar um tiroteio no local.

O pânico tomou conta dos estudantes e funcionários do estabelecimento de ensino. Uma aluna concedeu uma entrevista ao Darcio Campos, da Rádio Cobra, e alegou que, em um primeiro momento, acreditou que o barulho dos tiros era de porta batendo. Mas, assim que notou o ataque, uma correria se iniciou na unidade.

Imagens feitas por testemunhas mostram o desespero das pessoas. Veja:

