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CAMPO MOURÃO

Ataque em conveniência: mãe de menor suspeito é denunciada por omissão pelo MP

Apuração policial encontrou cordel detonante, bloqueador de sinal e munições na casa onde o jovem vivia com a mãe

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.07.2026, 12:37:12 Editado em 21.07.2026, 12:37:06
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Ataque em conveniência: mãe de menor suspeito é denunciada por omissão pelo MP
Autor Foto: Reprodução vídeo

O Ministério Público do Paraná, por meio da 4ª Promotoria de Justiça de Campo Mourão, ofereceu denúncia criminal contra uma mulher de 33 anos por omissão penalmente relevante. Ela é mãe do adolescente de 15 anos apontado como o principal suspeito de disparar contra clientes em uma loja de conveniência da cidade na última sexta-feira, dia 17 de julho. O ataque resultou em duas mortes e deixou outras três pessoas com lesões gravíssimas.

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De acordo com o órgão ministerial, a mulher descumpriu o dever legal de cuidado, proteção e vigilância inerente ao poder familiar. As investigações apontaram que ela tinha conhecimento de que o filho guardava e ocultava materiais de alto potencial lesivo no imóvel da família e, mesmo ciente do perigo, concordou com a situação, sem adotar medidas para impedir a prática ilícita ou alertar as autoridades.

Durante cumprimentos de buscas no local após o crime, policiais militares apreenderam dois cartuchos intactos de calibre .38, um carretel com cerca de 500 metros de cordel detonante de uso industrial, um feixe com seis antenas de bloqueadores de sinal de radiofrequência, além de cinco gramas de maconha e uma porção de ecstasy.

Diante do conjunto de provas, a mãe foi acusada em concurso material e na modalidade omissiva pelos crimes de posse irregular de munição de uso permitido, posse ilegal de artefato explosivo e desenvolvimento clandestino de atividades de telecomunicação. Além da aplicação das penas privativas de liberdade previstas em lei, o Ministério Público do Paraná requereu que a Justiça determine o pagamento de uma indenização mínima de R$ 40 mil por danos morais coletivos.

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Campo Mourão crimes violentos Ministério Público Omissão Penalmente Relevante responsabilidade familiar segurança pública
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