Assustador! Caminhonete atinge menina e passa por cima das pernas dela

Um acidente assustador foi registrado por uma câmera de segurança na tarde dessa sexta-feira (16) em um bairro de Cascavel, no oeste do Paraná. Nas imagens, é possível uma caminhonete atropelando e passando por cima das pernas de uma criança. Assista abaixo.

De acordo com as informações do site de notícias CGN, o fato aconteceu na Avenida Uirapuru, no bairro Floresta. A menina, que tem apenas quatro anos, precisou ser socorrida por uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros.

Conforme os socorristas, a criança sofreu uma suspeita de fratura no pé. Ela recebeu os primeiros atendimentos no local e, na sequência, foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Tancredo para receber os devidos cuidados.

Assista o flagrante do atropelamento:

Com informações do CGN.



