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TRISTEZA

Assistente social é achada morta dentro de casa e gera comoção no Paraná

Ela havia celebrado aniversário no último dia 15 de maio

Escrito por Da Redação
Publicado em 29.05.2026, 13:27:04 Editado em 29.05.2026, 13:26:59
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Assistente social é achada morta dentro de casa e gera comoção no Paraná
Autor Foto: Reprodução/Redes Sociais

A morte da assistente social Patricia Roedel gerou grande comoção em Ponta Grossa, no Paraná. A profissional faleceu na quarta-feira (27), poucos dias após completar 61 anos.

De acordo com informações do Serviço Funerário Municipal, Patricia foi encontrada sem vida dentro da residência onde morava. A principal suspeita é de que ela tenha sofrido um infarto.

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Patricia havia celebrado aniversário no último dia 15 de maio e era conhecida pela atuação dedicada na área da assistência social no município.

A notícia da morte repercutiu entre colegas de profissão, amigos e pessoas que acompanharam sua trajetória profissional. Em nota divulgada nas redes sociais, a Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa (FASPG) lamentou a perda e destacou a contribuição da assistente social para a comunidade.

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A entidade ressaltou o comprometimento, a dedicação e o acolhimento oferecidos por Patricia ao longo dos anos, afirmando que ela deixa um legado marcado pela humanidade e pelo respeito ao próximo.

Familiares, amigos e colegas prestaram homenagens e mensagens de despedida nas redes sociais.

Informações: Rede Massa

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