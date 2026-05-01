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Assista: Incêndio destrói embarcação na fronteira entre Paraná e Mato Grosso do Sul

Incidente ocorreu no final da manhã desta sexta-feira (1º), em Porto Camargo, e cinco pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave

Escrito por Da Redação
Publicado em 01.05.2026, 16:53:05 Editado em 01.05.2026, 19:56:38
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Assista: Incêndio destrói embarcação na fronteira entre Paraná e Mato Grosso do Sul
Autor Imagens registradas no local mostram o momento em que a embarcação já está totalmente tomada pelas chamas - Foto: Reprodução/GMC Online

Uma lancha foi completamente destruída por um incêndio no final da manhã desta sexta-feira (1º), feriado do Dia do Trabalhador. O incidente ocorreu no Rio Paraná, no distrito de Porto Camargo, em Icaraíma (PR), que faz fronteira entre os estados do Paraná e Mato Grosso do Sul. Imagens registradas no local mostram o momento em que a embarcação já está totalmente tomada pelas chamas no meio da água. Cinco homens que estavam na embarcação ficaram feridos, um deles em estado grave. Assista ao vídeo no fim da matéria.

As vítimas são da região de Campo Mourão e estavam no local para pescar. Quatro homens tiveram queimaduras leves nos braços e pernas e foram atendidas no Pronto-Atendimento de Icaraíma. O quinto teve 30% do corpo queimado e está internado em estado grave em um hospital de Umuarama.

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LEIA MAIS: VÍDEO: Carro capota e destrói veículos estacionados na Avenida JK, em Londrina

As autoridades responsáveis darão início a uma investigação para apurar as circunstâncias e as causas que deram origem ao fogo.

Veja o vídeo


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Reprodução/GMC Online


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Dia do Trabalhador incendio investigação lancha Porto Camargo Rio Paraná
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