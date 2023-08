Assessor jurídico da Câmara de Fênix morre após capotamento na PR-317

Siga o TNOnline no Google News

O assessor jurídico da Câmara Municipal de Fênix, no Noroeste do Paraná, morreu neste domingo (13) após o veículo em que ele estava capotar na rodovia PR-317, entre os municípios de Campo Mourão e Peabiru.

De acordo com informações do Blog do Berimbau, a vitima foi identificada como Jonas Rodrigues, de 57 anos. O advogado estava em um veículo GM Ônix, que era conduzido pela esposa dele. O carro capotou diversas vezes na pista.

O assessor morreu no local do acidente. A mulher dele sofreu ferimentos e foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um hospital de Campo Mourão. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

Conforme apurações, o casal retornava de Maringá, também no Noroeste do Estado, onde celebraram o Dia dos Pais com a filha.



Equipes da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), Polícia Civil do Paraná (PCPR) e Polícia Científica foram acionadas e atenderam a ocorrência. O corpo de Jonas Rodrigues foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Campo Mourão.

Nota de pesar

A Prefeitura Municipal de Fênix juntamente com a Câmara de Vereadores, no perfil oficial no Facebook, lamentou a morte do advogado. Veja:

A Prefeitura de Fênix e a Câmara de Vereadores recebem com tristeza e pesar a notícia do falecimento do Advogado Dr. Jonas Rodrigues, cujo falecimento ocorreu neste domingo 13/08/2023, vítima de acidente.

Dr. Jonas atuava como advogado na Câmara de Vereadores em Fênix.

Neste momento de dor e pesar, os vereadores e funcionários da Câmara Municipal de Fênix manifestam condolências aos familiares e amigos, rogando a Deus que os conforte.

