Assembleia recebe câmera termográfica para aferição de temperatura - TNOnline

A Assembleia Legislativa do Paraná recebeu nesta quarta-feira (5) uma câmera termográfica portátil para aferição de temperatura. O equipamento foi adquirido pela Unale (União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais) e doado ao Legislativo paranaense para reforçar as medidas de prevenção contra o coronavírus adotadas pela Casa desde março.

O equipamento permite que a aferição de temperatura possa ser feita a uma distância ainda maior do que os termômetros já utilizados nos acessos da Assembleia Legislativa, tornando o procedimento ainda mais seguro para os funcionários que permanecem em atividade presencial. “É prudente que nós venhamos a tomar todas as medidas necessárias em função dessa pandemia. Toda cautela é necessária para evitar que tenhamos aqui um número elevado de pessoas infectadas. Agradeço ao deputado Anibelli, que é nosso representante na Unale”, afirmou o presidente do Legislativo, deputado Ademar Traiano (PSDB).

O primeiro secretário da Assembleia, deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB), já solicitou a doação de mais um equipamento para que todos os acessos em funcionamento possam ser monitorados com essa tecnologia. “Vai nos ajudar muito do ponto de vista de acesso a Assembleia. Hoje temos duas portarias apenas, de pedestre e para veículos. O deputado Anibelli ficou inclusive de nos conquistar mais um equipamento desse, que é muito moderno. É importante que a gente possa ter esses novos sistemas de controle aqui na Assembleia, alguns, eu creio que vieram para ficar”.

Secretário da Unale no Paraná, o deputado Anibelli Neto (MDB), destacou a atuação da entidade no apoio às Assembleias para que possam manter suas atividades de forma segurança. “A Unale está doando para todas as Assembleias filiadas essa câmera termográfica com o intuito de poder ajudar nesse período. Depois da pandemia, acredito que isso veio para ficar e a gente está muito feliz de poder estar colaborando com a nossa instituição nesse período da pandemia. A aferição da temperatura a uma distância maior vai nos dar a certeza de que as pessoas que estão na Assembleia possam ser protegidas para que a gente possa trabalhar com tranquilidade”.

Desde o início da pandemia a Assembleia Legislativa do Paraná vem adotando todas as medidas recomendadas pelas autoridades de saúde no combate ao coronavírus. Além da diminuição do número de servidores em atividade presencial, o acesso à Casa está restrito, todos passam pela aferição de temperatura e devem usar máscara o tempo todo. Um tapete com sanitizante será instalado no acesso de pedestre nos próximos dias.

O Legislativo também destinou R$ 100 milhões do seu orçamento para que o Governo do Estado possa fazer a aquisição da vacina contra a Covid-19 assim que estiverem disponíveis no mercado.

Identificação - Também foram entregues mais sete carteiras de identificação funcional para legisladores. O documento civil emitido pela Unale vem acompanhado de um PIN para acesso ao Congresso Nacional e de uma pequena caderneta para o registro das atividades políticas do parlamentar. Até agora já foram emitidas 34 carteiras de identidade funcional para deputados paranaenses.

A carteira de identidade funcional para membros dos Poderes Legislativos está regulamentada pela Lei federal nº 13.862, de 30 de julho de 2019, que estabelece que o documento tem validade, para todos os fins de direito, em todo o território nacional, no período da legislatura em que for expedida. A Unale é, por lei, a instituição autorizada a firmar parceria com as Assembleias Legislativas e a Câmara Legislativa do Distrito Federal para emissão das carteiras.