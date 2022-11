Assembleia realiza quatro sessões plenárias nesta terça-feira (29)

Da Redação

Alep terá dia cheio, com a realização de quatro sessões

A Assembleia Legislativa do Paraná realiza na tarde desta terça-feira (29) quatro sessões plenárias. São duas sessões, uma ordinária e outra, extraordinária, adiadas de segunda (28) – por conta do jogo da seleção brasileira no Catar - e, e outras duas do dia, sendo também uma ordinária e outra extraordinária.

Para estas sessões, está pautado o projeto de lei 494/2022, do Poder Executivo, alterando dispositivos da Lei n° 11.580/1996, que dispõe sobre o ICMS. O texto consta na pauta de votações das sessões postergadas para ser votado em segundo e em terceiro turnos.

No entanto, as emendas parlamentares apresentadas em plenário ainda aguardam parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que se reunirá antes das sessões.

A proposição, de acordo com o Governo, insere modificações impositivas da Lei Complementar Federal 194/2022, que alterou a Lei Federal 5.172/ 1996, e a Lei Complementar Federal 87/1996.

O texto modifica a alíquota modal do ICMS de 18% para dezenove por cento 19%, e eleva a alíquota dos produtos classificados no código NCM 22.02 (águas gaseificadas, adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes ou aromatizadas, refrigerantes, refrescos e outros, cervejas sem álcool e isotônicos) de 18% para 25%.

REFORMA

Outro destaque da pauta é o projeto de lei 497/2022, do Poder Executivo, que promove a reorganização da estrutura administrativa do Estado para a gestão de 2023-2026, também consta na pauta de votações das sessões postergadas para ser votado em segunda e em terceira discussões. As emendas parlamentares apresentadas em plenário aguardam igualmente o crivo da CCJ.

A matéria propõe, entre outras alterações, a criação de nove secretarias, desmembradas a partir da estrutura atual, e de cargos equivalentes para o gerenciamento das novas políticas públicas. As novas secretarias, de acordo com a matéria, serão Justiça e Cidadania; Ação Social e Família; Mulher e Igualdade Racial; Cultura; Esporte; Turismo; Ciência, Tecnologia e Ensino Superior; Indústria, Comércio e Serviços; Trabalho, Qualificação e Renda; e Inovação, Modernização e Transformação Digital.

TRIBUTAÇÃO

O projeto de lei 487/2022, do Governo do Estado, que altera dispositivos da Lei n° 11.580/1996, que dispõe sobre o ICMS, será votado em primeiro e em segundo turnos. O texto promove atualização da redação normativa para contemplar operações realizadas pelos estabelecimentos e usuários de intermediadores de serviços e de negócios eletrônicos, conhecidos como marketplaces.

A proposta de nº 495/2022, do Executivo, que estabelece os indicadores e os critérios, relativos às informações fornecidas pela Secretaria de Estado da Educação - SEED, para o índice de Participação dos Municípios - IPM na cota-parte do Imposto sobre o ICMS, também está pautada para ser votada em primeira e segunda discussões na sessão ordinária de terça-feira.

Ainda consta nas pautas de votações o projeto de lei 496/2022, do Governo do Estado, que cria a Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná, substituindo a atual Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba — COMEC.

Já o projeto de lei 470/2022, também do Executivo, que cria o Conselho de Transporte Coletivo da Região Metropolitana de Curitiba, será votado em primeira e em segunda votações.

Está pautado para ser votado em primeiro e em segundo turnos o projeto de lei 327/2022, de autoria do Poder Executivo, que trata dos serviços de transporte ferroviário de pessoas e bens no Estado do Paraná. De acordo com a proposição, a regulamentação dos serviços visa estruturar um marco regulatório estadual do setor para explorar e promover o desenvolvimento da infraestrutura ferroviária do Paraná.

O projeto de lei 492/2022, que revoga o artigo 5° da Lei n° 17.046/2012, sobre a terceirização do Sistema Penitenciário, consta na pauta para ser votado em primeiro e em segundo turno.

Também de autoria do Poder Executivo, o projeto de lei 486/2022, que institui o Programa Estadual para Conservação de Grandes Felinos, está pautado para ser votado em primeira e em segunda discussões.

Três propostas assinadas pelo Governo, que tratam da doação ou cessão de imóveis do Estado, serão votadas em primeira e em segunda discussões nas sessões de terça-feira. São elas: projeto de lei 370/2022, que autoriza a cessão de uso de imóvel ao Centro de Cultura Teatro Guaira— CCTG; 472/2022, que altera uma série de legislações que tratam de doações e cessões de imóveis aos municípios de Mariluz, Altônia, Jardim Alegre, Porecatu, Figueira, Rolândia e Engenheiro Beltrão; e 488/2022, que dispõe sobre alteração de lei que autorizou doação de imóvel à Cohapar.

