Assembleia Legislativa homenageia gestores públicos de saúde

A sessão solene desta segunda-feira (29) no Plenário Deputado Waldemar Daros em alusão ao Dia Estadual do Secretário de Saúde foi proposta pelo primeiro secretário da Assembleia Legislativa, deputado Alexandre Curi (PSD), e pela vice-presidente da Comissão de Saúde Pública e líder do Bloco Parlamentar Temático da Saúde Pública, deputada Márcia Huçulak (PSD).

O evento atende a lei estadual nº 21.387/2023, também de autoria dos mesmos deputados instituiu o Dia do Secretário de Saúde a ser comemorado anualmente no dia 07 de abril, mesma data em que se comemora o Dia Mundial da Saúde e que passa a integrar o Calendário Oficial de Eventos do Estado do Paraná.

Para a deputada Márcia Huçulak, “instituir ao Dia do Secretário de Saúde é o reconhecimento de uma pessoa que coordena equipes, articula ações, planeja, provê insumos e logística para o bom funcionamento do sistema de saúde, então é uma figura essencial, poucas vezes lembrada, apenas quando se tem problemas. O deputado Alexandre Curi e eu quisemos homenagear porque durante a pandemia foi um momento muito difícil para quem tinha responsabilidade de conduzir as equipes para que o bom atendimento fosse feito à população”.

A proposta homenageia a função que é a principal responsável pela aplicação das políticas públicas de saúde. A qualidade de uma área fundamental para a população depende em grande medida da atuação do profissional que ocupa o cargo. O secretário é responsável, por exemplo, pelas campanhas e pelo cronograma de vacinação da população, pela atenção primária (que é o primeiro nível de atendimento das pessoas), pelos programas e projetos desenvolvidos na área, entre outras várias ações diárias.

O secretário municipal de Saúde do município de Mangueirinha e presidente do Conselho de Secretarias Municipais do Estado do Paraná (Cosems/PR), Ivo Leonarchik, afirmou que “esse reconhecimento vem acalentar os momentos mais difíceis que nós passamos desde a pandemia e o que é a vida do gestor municipal. É uma alegria, mas também um reconhecimento na figura dos gestores, é um trabalho árduo e diário e cabe a nós buscar as soluções para um bom atendimento dos usuários do sistema de saúde”.

Na solenidade, foram homenageados com diploma de Menção Honrosa e com o troféu “A Força da Vida”, criado especialmente para esta homenagem pelo artista plástico Rafael Sartori, as seguintes autoridades:

Secretário de estado da Saúde do Paraná, senhor Carlos Alberto Gebrim Preto.

Secretária municipal da Saúde de Curitiba, senhora Beatriz Battistella Nadas.

Secretário municipal de Saúde de Mangueirinha e presidente do Conselho de Secretarias Municipais do Estado do Paraná (Cosems/PR), senhor Ivo Leonarchik.

Secretário municipal de Saúde de Telêmaco Borba, senhor Anderson Catto.

Secretário municipal de Saúde de Marumbi, senhor André Luís Campitelli.

Secretária municipal de Saúde de Brasilândia do Sul, e presidente Conselho Regional de Secretários Municipais de Saúde (Cresem) da 12ª Região de Saúde, senhora Aletheia Patricia Busch.

Secretária municipal de Saúde de Paranavaí, senhora Andréia Martins de Souza.

Secretária municipal de Saúde de Pinhais e presidente Conselho Regional de Secretários Municipais de Saúde (Cresem) da 2ª Região de Saúde, senhora Adriane da Silva Jorge Carvalho.

Secretária municipal de Saúde de Jaguariaíva, senhora Amália Cristina Alves.

Secretária municipal de Saúde de Paulo Frontin, senhora Bruna Cristina Markevicz.

Secretário municipal de Saúde de Manoel Ribas, senhor Claudinei Batista de Jesus.

Secretária municipal de Saúde de Corbélia, senhora Cleide Teresinha dos Santos.

Secretário municipal de Saúde de São Mateus do Sul, senhora Daiane Metka Ribeiro.

Secretária municipal de Saúde de Sapopema e presidente do Conselho Regional de Secretários Municipais de Saúde (Cresem) da 18º Região de Saúde, senhora Emanuele Antônia Chede Subtil.

Secretária municipal de Saúde de Fernandes Pinheiro, senhora Emanuelle de Matos.

Secretário municipal de Saúde e presidente do Conselho Regional de Secretários Municipais de Saúde (Cresem) da 17ª Regional de Saúde, senhor Diego Eduardo Favero.

Secretário municipal de Saúde de Santa Terezinha de Itaipu, senhor Fábio de Mello.

Secretário municipal de Saúde de Guaratuba e presidente do Conselho Regional de Secretários Municipais de Saúde (Cresem) Litoral e integra o Grupo de trabalho de Vigilância em Saúde do Estado do Paraná, senhor Gabriel Modesto de Oliveira.

Secretaria municipal de Saúde de Santo Antônio da Platina, senhora Gislaine Galvão Inácio dos Santos.

Secretário municipal de Saúde de Capanema, senhor Jonas Welter.

Secretário municipal de Saúde de Enéas Marques, senhor Leandro Legramanti.

Secretária municipal de Saúde de Mallet, senhora Lorena Aparecida Soares

Secretário municipal de Saúde de Prudentópolis, senhor Marcelo Hohl Mazurechen.

Secretária municipal de Saúde de Campina do Simão, senhora Marilda Stadikovski Pilissari.

Secretária municipal de Saúde de Doutor Camargo, senhora Marcia Dal Pozzo Gonzaga.

Secretária municipal de Saúde de Marechal Cândido Rondon, senhora Marciane Maria Specht.

Secretária municipal de Saúde de Castro e presidente do Conselho Regional de Secretários Municipais de Saúde (Cresem) da 3ª Região de Saúde do Paraná, senhora Maria Lidia Kravutschke.

Secretária municipal de Saúde de Nova Tebas, senhora Márcia Regina Rossi, enfermeira.

Secretária municipal de Saúde de Indianópolis, senhora Melissa Laís Trevizan Gentilin.

Secretário municipal de Saúde de Arapongas, senhor Moacir Paludetto Junior.

Secretário municipal de Saúde de Salto de Itararé e presidente do Conselho Regional de Secretários Municipais de Saúde (Cresem) da 19ª Região de Saúde, senhor Odair de Oliveira.

Secretário municipal de saúde de Antonina, senhor Odileno Garcia Toledo.

Secretária municipal de saúde de São Pedro do Paraná, senhora Priscila Aparecida Lunardon Godoy Cavenaghi.Secretária municipal de Saúde de Pérola, senhora Rosângela Guandalin.

Secretária municipal de Saúde de Mamborê e presidente do Conselho Regional de Secretários Municipais de Saúde (Cresem) da 11ª Região de Saúde, senhora Sara Caroline Beltrame Perez.

Secretária municipal de Saúde de São Tomé, senhora Vera Lucia Garcia Baptista.

Secretário municipal de Saúde de Coronel Vivida e presidente do Conselho Regional de Secretários Municipais de Saúde (Cresem) da 7ª Região de Saúde, senhor Vinícius Tourinho.

Secretário municipal de saúde de Bandeirantes, senhor Wanderson de Oliveira.

