Assembleia Legislativa debate o esporte no Paraná - TNOnline

Entre os diversos setores afetados pela pandemia do coronavírus as atividades esportivas também foram diretamente atingidas pela paralisação das atividades, o que dificultou a vida de muitos atletas e federações.

Para discutir o assunto, a Comissão de Esportes da Assembleia Legislativa do Paraná, presidida pelo deputado Douglas Fabrício (CDN), debate nesta terça-feira (11) a partir das 10 horas em uma audiência pública a necessidade de uma ajuda governamental para os atletas e federações, além da discussão de um protocolo para a retomada das atividades esportivas.

O futebol profissional já teve autorização para retomar, mas o pedido de diversas federações é que as demais modalidades esportivas também tenham condições de voltar às atividades.

A audiência contará com a participação do Superintendente do Esporte no Paraná, Helio Wirbiski, além de presidentes de federações e atletas paranaenses.

Apoio – No final de julho, um requerimento apresentado pela Comissão de Esportes foi enviado aos senadores paranaenses em Brasília declarando apoio ao projeto de lei 2824/20 que prevê o pagamento de auxílio para atletas e profissionais do setor, renegociação de dívidas de entidades e linhas de crédito para empresários ligados ao esporte, em especial os pequenos.

A proposta, que já foi aprovada na Câmara dos Deputados, está em análise no Senado Federal.

Segundo o texto, “profissionais do setor esportivo terão direito a três parcelas de auxílio emergencial de R$ 600. A regra vale para atletas, paratletas, técnicos, preparadores físicos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, massagistas, árbitros e auxiliares de arbitragem, de qualquer modalidade, sendo profissional ou não profissional, incluídos os trabalhadores envolvidos na organização das competições, entre outros”.

De acordo com o presidente da Comissão de Esportes, deputado Douglas Fabrício, a área do esporte precisa urgentemente de apoio.

“É de grande importância neste momento delicado da economia que os profissionais da área de esporte recebam ajuda. Sabemos que devido a pandemia do coronavírus a área do esporte é uma das mais afetadas, com suas atividades integralmente paralisadas. Por isso, manifestamos e pedimos a aprovação deste auxílio”, afirmou.