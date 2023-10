Assembleia instala frente em defesa dos municípios

Mais atenção, diálogo e defesa dos interesses das cidades, que é onde a vida acontece e as pessoas estão. Esses são os propósitos da Frente Parlamentar de Promoção Municipalista, das Associações de Municípios e Consórcios Municipais da Assembleia Legislativa do Paraná, lançada nesta terça-feira (24), com a presença de dezenas de prefeitos, vice-prefeitos e autoridades no Plenário do Legislativo.

continua após publicidade

Com a participação de 27 parlamentares, o grupo de trabalho vai atuar junto ao poder executivo municipal e à Associação dos Municípios do Paraná (AMP) para fortalecer as ações, projetos e a justa distribuição de recursos entre os entes federados (União, Estados e Municípios).

-LEIA MAIS: Onze hospitais da região serão beneficiados com recursos do Estado

continua após publicidade

“O municipalismo é uma causa fundamental para melhorar a vida das pessoas. Ninguém vive na União, ninguém vive no Estado, as pessoas vivem nas cidades, é na cidade onde a vida acontece. Quando você fala do municipalismo, você fala justamente das variáveis que permitem que as pessoas tenham uma vida digna, no lugar onde elas nasceram e escolheram para viver”, defendeu o deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD), que será o coordenador da Frente Parlamentar.

“Os candidatos a deputado federal, senador e presidente da República sempre fazem aquele discurso: ‘menos Brasília e mais Brasil’. Mas, quando tomam posse, o que a gente vê é mais Brasília e quase nada Brasil. Ou seja, nós precisamos inverter essa lógica. Os países modernos que prosperaram foram aqueles que descentralizaram, onde nós temos grande autonomia dos municípios e dos estados”, reforçou o Romanelli.

A iniciativa foi comemorada pelo presidente da Associação dos Municípios do Paraná (AMP), Edimar Santos. “Essa Frente Parlamentar garante mais autonomia e demonstra o respeito de todos os deputados e deputadas aos municípios, aos prefeitos e prefeitas, mas principalmente com o povo do Paraná. É uma ponte e realmente um grande instrumento dos municípios, que a partir de agora terão voz e vez representados aqui na Assembleia pela frente Municipalista das Associações e também dos Consórcios de Municípios”, afirmou.

continua após publicidade

Além de Romanelli, a Frente será integrada pelos deputados Adão Litro (PSD), Ademar Traiano (PSD), Alexandre Curi (PSD), Anibelli Neto (MDB), Arilson Chiorato (PT), Artagão Junior (PSD), Bazana (PSD), Cristina Silvestri (PSDB), Cloara Pinheiro (PSD), Delegado Jacovós (PL), Do Carmo (União), Douglas Fabrício (CDN), Evandro Araújo (PSD), Fábio Oliveira (PODE), Gilberto Ribeiro (PL), Goura (PDT), Luis Corti (PSB), Marcel Micheletto (PL), Márcia Huçulak (PSD), Mabel Canto (PSDB), Matheus Vermelho (PP), Moacyr Fadel (PSD), Requião Filho (PT), Samuel Dantas (SD), Soldado Adriano José (PP) e Tiago Amaral (PSD).

Prefeito de Marilândia vê iniciativa de grande valia

O presidente da Associação dos Consórcios e Associação Intermunicipais de Saúde do Paraná (Acispar), prefeito Aquiles Taketa Filho (PSD), de Marilândia do Sul, ressaltou a importância da valorização do movimento municipalista, ampliando os espaços de debates com o novo grupo de trabalho parlamentar.

continua após publicidade

“É uma iniciativa de grande valia, grande importância. Quero parabenizar a iniciativa do presidente Edimar Santos, da AMP, de ter corrido atrás, conversado com os deputados, e agradecer ao Romanelli também, para que pudéssemos contar com essa frente parlamentar. Poderemos trazer as nossas demandas, os nossos assuntos, as nossas dificuldades para serem debatidos e votados na Assembleia”, afirmou.

O presidente da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, valorizou a criação da Frente Parlamentar e convocou os parlamentares para reforçarem a discussão federal sobre as questões tributárias relacionadas aos municípios. “É um problema estrutural gravíssimo, é covardia de Brasília criar benefícios sem indicar recursos. A conta não fecha”, destacou.

Siga o TNOnline no Google News