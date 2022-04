Assembleia do PR contrata primeira funcionária com Síndrome de Down

Da Redação

Inclusão e emoção marcaram a contratação da primeira funcionária com Síndrome de Down da Assembleia Legislativa do Paraná. Aos 42 anos, Karina Gouvea reforçou o seu longo currículo e partir desta segunda-feira (21) vai atuar como secretária de gabinete.

O presidente Ademar Traiano (PSDB) e o primeiro secretário Luiz Claudio Romanelli (PSB) deram as boas-vindas à nova comissionada, contratada pelo deputado Pedro Paulo Bazana (PV).

“Hoje é um dia muito especial para o Poder Legislativo do estado do Paraná. Fato inédito. Uma homenagem a todos que têm a Síndrome de Down. Estamos oportunizando para que ela possa representá-los no Legislativo. Uma justa homenagem a essas pessoas que mais do que nunca precisam ter o olhar diferenciado de todas as autoridades”, afirmou Traiano.

Romanelli parabenizou o Deputado Bazana pela iniciativa, logo no Dia Nacional e Internacional da Síndrome de Down. “Mostra que é possível sim, com estímulo e trabalho, que as pessoas sejam incluídas e que todos tenham direito a um lugar ao sol”, disse.

Com cerca de 20 anos como voluntário na causa das pessoas com deficiência, o deputado Bazana defende que o maior trabalho é pela verdadeira inclusão social. “Uma inclusão com responsabilidade. Após este tempo todo envolvido com APAES e outras instituições, não seria diferente como deputado, defendendo a inserção no ensino comum, preparando as pessoas para levar uma vida normal e ingressar no mercado de trabalho”, explicou, emocionado.

Presentão

Emocionados também estavam a nova funcionária da Assembleia e seus pais. “Eu já trabalhei em várias empresas. E estou muito feliz por todos me aceitarem aqui com essa alegria”, disse Karina, que trabalha desde os 16 anos.

Psicóloga, Gislene Gouvea é especializada em atuar com portadores de síndromes como Down e autismo, o que contribuiu com o desenvolvimento da filha.

“Estamos colhendo o resultado de todo estímulo e incentivo que demos. Ela sempre trabalhou, mas precisou parar nos últimos dois anos por causa da pandemia. E agora, quando íamos começar a distribuir currículos, veio esse presentão de aniversário”, comemorou a mãe. Karina completa 43 anos dia 23 de março.

“Quando ela nasceu, havia pouca informação sobre a síndrome, mas ela teve uma boa formação. Tem um currículo melhor que o meu”, brincou o pai Helio Gouvea. Ele citou, por exemplo, os três anos que Karina trabalhou na Funpar e oito como assistente administrativa na empresa Furukawa.

Agenda

Também por proposição do deputado Bazana, ao lado do deputado Michele Caputo (PSDB), o Grande Expediente desta segunda vai tratar do Dia Estadual da Conscientização sobre a Síndrome de Down e a Semana de Ações no Campo da Síndrome. Em alusão ao tema, a Assembleia também estará iluminada com as cores azul e amarelo.