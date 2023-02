Assassino de Renan Tortajada vendeu notebook do médico por R$ 80

Da Redação

Renan Tortajada

Guilherme da Costa Alves, 26 anos, assassino confesso do pediatra e psiquiatra Renan Tortajada, 35 anos, e da travesti Sabrina Medeiros, de 43 anos, vendeu o notebook do médico por R$ 80.

As investigações da Polícia Civil do Paraná apontam que após as mortes, Guilherme usou o carro do médico, um Honda Civic, para ir até a cidade de Quarto Centenário, no Noroeste do Paraná, que fica a 80 Km de Umuarama, onde ocorreram os crimes.

Em Quarto Centenário, Guilherme vendeu o computador a uma mulher por R$ 80. Ela contou à polícia que Guilherme estava muito nervoso e ficou com medo do suspeito assaltá-la. Por isso aceitou comprar o aparelho por tão pouco.

O assassino usou o dinheiro para abastecer o carro do médico e voltar a Umuarama, onde ele tentou sequestrar uma idosa.

Guilherme foi preso horas após os homicídios e confessou tudo. Disse que tinha um relacionamento com o médico e o matou por causa de uma dívida de R$ 200. Ainda disse que assassinou a travesti apenas porque ela presenciou a morte do médico.

