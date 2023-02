Assassino de pediatra maringaense tentou sequestrar idosa no PR

Da Redação

A vítima conseguiu fugir e denunciou o caso na manhã de sábado (18)

O homem, de 26 anos, que foi preso e confessou ter assassinado o médico pediatra Renan dos Santos Tortajada e uma testemunha do crime, também teria tentado sequestrar uma idosa, de 69 anos, na sequência dos crimes. As informações foram divulgadas pela Polícia Civil do Paraná (PCPR).

O suspeito negou o sequestro, afirmando que teria confundido a mulher com outra pessoa. De acordo com a polícia, a idosa foi agredida e o homem teria tentado colocá-la dentro do carro roubado do médico, mas ela conseguiu escapar.

"Na manhã de sábado (18), nós tivemos a informação de que um veículo, muito semelhante ao de Renan, um Honda Civic, teria abordado uma senhora de 69 anos e tentado colocá-la dentro do veículo à força. Este indivíduo não conseguiu por circunstâncias outras, tendo em vista que essa mulher conseguiu se desvencilhar dele”, detalhou o delegado Leonardo Rodrigues Martinez, responsável pelo caso.

De acordo com o relato do suspeito, que faz parte de uma facção criminosa, ele foi até o município de Umuarama para encontrar o médico na sexta-feira (17). No momento do encontro, ele teria se desentendido com o profissional da saúde e matado a vítima com socos e pedradas. Depois, arrastou o corpo até o Bosque Uirapuru, onde o enterrou em uma cova rasa.

Durante a ação, o criminoso afirmou que percebeu que um homem teria testemunhado o momento em que ele escondia o corpo de Renan. Então, ele perseguiu a segunda vítima e o matou com pauladas. O corpo da testemunha, de 43 anos, foi colocado no porta-malas do carro de Renan e desovado na cidade de Maria Helena.

Segundo a PCPR, ao voltar para Umuarama, o suspeito teria tentado sequestrar a idosa com o carro do pediatra. A mulher conseguiu fugir e denunciou o caso na manhã de sábado (18).

O suspeito teria voltado para a cidade onde morava, Goioerê, e retornou para Umuarama, neste domingo (19), com um amigo, ainda dirigindo o carro roubado. Quanto o homem voltou para o município, foi abordado e preso. O amigo do suspeito era um jovem de 18 anos e, segundo a polícia, foi levado para a delegacia e liberado, por não ter envolvimento com os crimes.





