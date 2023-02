Assassino de médico maringaense é investigado por outras duas mortes

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Corpo do médico Renan Tortajada, foi localizado em 19 de fevereiro

O assassino confesso do médico maringaense Renan Tortajada, em Umuarama, noroeste do Paraná, relatou à Polícia Civil autoria da morte de quatro pessoas no total. Dois corpos foram encontrados na sexta-feira (24) no município.

continua após publicidade .

De acordo com a polícia, uma das vítimas possivelmente assassinadas por Guilherme da Costa Alves, de 26 anos, foi identificada como Everton Josimar de Oliveira, que estava desaparecido desde o dia 9 de janeiro. O corpo foi encontrado no Bosque Uirapuru, em Umuarama.

- LEIA MAIS: Assassino de Renan Tortajada vendeu notebook do médico por R$ 80

continua após publicidade .

A segunda vítima é Fernandes Nunes de Araújo, de 50 anos, que estava desaparecido desde o dia 11 de fevereiro. O corpo foi encontrado em uma área rural no mesmo município. Os dois corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML). Ambas as vítimas tiveram a moto levada pelo suspeito.

PRISÃO

Guilherme da Costa Alves foi preso após ser flagrado com o carro do médico Renan Tortajada. Além de matar o médico, ele também confessou o assassinato da travesti Sabrina Medeiros, de 43 anos.

continua após publicidade .

As investigações da Polícia Civil do Paraná apontam que após as mortes, Guilherme usou o carro do médico, um Honda Civic, para ir até a cidade de Quarto Centenário, no Noroeste do Paraná, que fica a 80 Km de Umuarama, onde ocorreram os crimes.

Em Quarto Centenário, Guilherme vendeu o computador de Renan a uma mulher por R$ 80. Ela contou à polícia que Guilherme estava muito nervoso e ficou com medo do suspeito assaltá-la. Por isso aceitou comprar o aparelho por tão pouco.

O corpo de Renan de Sabrina foram encontrados no último domingo (19).

As informações são do OBemDito e Ric Mais.

Siga o TNOnline no Google News