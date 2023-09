Assassino de estudante da UEL é transferido para Complexo Médico Penal

O jovem de 23 anos preso por assassinar duas pessoas em Londrina, no norte do Paraná, foi transferido para o Complexo Médico Penal, em Curitiba na quarta-feira (6). As vítimas são Júlia Beatriz Garbossi Silva, de 23 anos, aluna do curso de Ciências Sociais da UEL, e Daniel Takashi Suzuki Sugahara que foram mortos a facadas. Uma terceira pessoa ficou gravemente ferida.

A Polícia Civil já ouviu testemunhas e parentes das vítimas. O autor, identificado como Aaron Delece Dantas estava em uma carceragem em Londrina, mas foi transferido porque vinha demonstrando pensamentos suicidas. Ele passou por atendimento no Centro de Referência de Assistência Social, onde um médico identificou que ele possui traços de esquizofrenia.

O delegado João Reis responsável pela investigação dos crimes solicitou o desbloqueio judicial do celular do preso para verificar informações nas redes sociais e possíveis trocas de mensagens que indiquem a premeditação do crime.

A vítima sobrevivente, que não teve o nome e idade divulgados, prestou depoimento e alegou que o suspeito a perseguia há cerca de um ano e são ex-colegas de trabalho. Ela esclareceu que nunca teve nenhum tipo de relacionamento amoroso com Aaron, e que teria deixado claro que não queria ter nada além de amizade.

As informações são da Tarobá News.

