Assassinato dentro de ônibus em movimento causa pânico em Maringá

Um passageiro foi morto a facadas dentro de um ônibus do transporte coletivo em Maringá, no Norte do Paraná, na noite desta segunda-feira (27). O crime ocorreu enquanto o veículo trafegava pela Avenida Cerro Azul, durante o trajeto. O suspeito do homicídio fugiu logo após o ataque e, até a tarde desta terça-feira (28), não havia sido localizado pelas autoridades.

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Segundo informações apuradas, o crime foi precedido por uma discussão entre dois homens dentro do coletivo, que estava lotado no momento da ocorrência. Durante o desentendimento, um dos envolvidos sacou uma faca e desferiu diversos golpes na região do abdômen da vítima. Testemunhas registraram o desespero dos passageiros, que gritavam para que o motorista buscasse atendimento médico urgente.

Diante da gravidade, o condutor desviou o itinerário e seguiu diretamente para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Zona Sul. Apesar da tentativa de socorro, a vítima faleceu pouco após dar entrada na unidade de saúde.

A Polícia Civil iniciou as investigações e está analisando imagens de segurança do ônibus, além de vídeos gravados por populares, para identificar o autor do crime. Em nota, a empresa Transporte Coletivo Cidade Canção (TCCC) lamentou o ocorrido e informou que está colaborando com as autoridades policiais, tendo disponibilizado todo o material audiovisual disponível para auxiliar na elucidação do caso.

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Com informações da Banda B parceira do TNonline